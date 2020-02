Bênção pelos 72 anos do hospital demonstra carinho da comunidade

Continua depois da publicidade

Dezenas de pessoas entre comunidade, funcionários, religiosos e membros do poder público participaram de uma bênção ecumênica pelos 72 anos do Hospital de Caridade de Canela, realizada na tarde de terça-feira (4). O ato, idealizado pelo diretor administrativo Rogério Novaes, aconteceu em frente à entrada principal, com direito a decoração, bolo e mais quitutes.

“Eu fui testemunha do esforço de tanta gente da comunidade para manter o hospital”, disse o prefeito Constantino Orsolin, ao recordar pessoas que doaram parte de sua vida à casa de saúde, como o saudoso ex-diretor Egon Jung.

Na ocasião, houve uma referência à técnica de enfermagem Aura Machado Scain, funcionária mais antiga do hospital, com quase 25 anos ininterruptos de casa. Ela, que já havia trabalhado lá de 1970 a 1977, tem a mesma idade do hospital. Em seguida, o padre Victor Farias e o pastor Ernani Kufeld, da Comunidade Luterana Cristo Redentor, proferiram cada um a sua bênção.

A solenidade foi prestigiada por voluntários como a presidente da Abasc, Ana Nunes, e o ex-presidente do HCC pela sociedade civil, Luiz Josemar Pereira da Silva.

Kufeld e o jovem Daniel Fogaça entoaram uma canção. O pastor ainda presenteou dona Aura com um livro sobre Jesus Cristo.

Foto: Márcio Cavalli