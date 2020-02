Campanha contra o sarampo visa ao público entre 5 e 19 anos em Canela

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Saúde de Canela convoca a população entre 5 a 19 anos a se vacinar contra o sarampo. A aplicação das doses começa nesta segunda-feira (10) e segue até o dia 13 de março, nas UBS’s: dos bairros Canelinha, Santa Marta, Leodoro de Azevedo, São Luiz, além do Centro Materno Infantil (CMI). A campanha não acontecerá na UBS Central, próxima ao Hospital de Caridade.

Em todas as UBS’s e no CMI, o horário de vacinação é das 7h15 às 11h30 e das 13h às 16h30. Será aplicada a vacina da tríplice viral (sarampo/rubéola/caxumba). Haverá revisão da carteira de vacina e, se necessário, a pessoa receberá reforço contra o sarampo ou passará por adequação do calendário vacinal. Também, as equipes verificarão sobre a necessidade de aplicação das vacinas contra o HPV e contra a febre amarela, com objetivo de atualizar as carteiras de vacina.

O dia 15 de fevereiro é considerado o Dia D da campanha. Todas as UBS’s e o CMI estarão abertos das 7h às 13h (exceto a UBS Central). Na zona rural, não acontecerá a vacinação pelo fato de o registro da vacina ser obrigatório no Sistema de Registro de Vacinas do Ministério da Saúde, que é informatizado e ocorre concomitantemente à aplicação.

A Campanha Nacional contra o Sarampo acontece devido ao alto número de casos registrados em várias regiões do Brasil. Como Canela recebe muitos visitantes, não poderia ficar de fora. Embora a campanha foque em um público-alvo, qualquer pessoa fora da faixa etária pretendida pode se vacinar.