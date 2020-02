Com menos de um ano, pizzaria canelense conquista certificado de verdadeira pizza napoletana

Continua depois da publicidade

Inaugurada em julho de 2019, Donnadina entra em lista seleta de pizzarias certificadas do Brasil.

Inaugurada em julho do ano passado, a pizzaria Donnadina é o mais novo motivo de orgulho da gastronomia de Canela. No dia 16 de fevereiro, o estabelecimento receberá o certificado da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), que atesta o empreendimento como fiel ao estilo da verdadeira pizza de Nápoles, na Itália. Assim, Canela passa a ter metade das pizzarias napoletanas do Rio Grande do Sul, sendo as outras duas em Porto Alegre.

Para entregar o certificado de autenticidade, o diretor geral da AVPN, Stefano Auricchio, vem da terra da pizza para a Serra pela primeira vez. No ano passado, o italiano realizou, em Porto Alegre, a entrega da chancela à pizzaria canelense Abbiamo Fatto. Dessa vez, Auricchio e o delegado da AVPN no Brasil, André Nevoso Guidon, realizam a solenidade em Canela. O sócio e idealizador de ambos os estabelecimentos, Peterson Secco, está animado com o que o segundo certificado significa para Canela. “Essa certificação prova que, mesmo em uma cidade pequena é possível fazer negócios diferenciados”, analisa. O pizzaiolo compara a inovação no município serrano à cidade de São Paulo na qual, apesar do extenso número de pizzarias napoletanas, apenas três são reconhecidas com o certificado.

Para celebrar a conquista, a Donnadina realiza um evento especial de open pizza e open chope. O valor por pessoa será de R$ 60 e a comemoração acontece no mesmo dia da certificação oficial, 16 de fevereiro, domingo, a partir das 17h.

Já na segunda-feira, dia 17, às 11h, a pizzaria recebe o diretor-geral da AVPN, Stefano Auricchio, para ministrar um seminário voltado a empresários e pizzaiolos sobre pizza napoletana. O italiano vai abordar tanto detalhes da própria pizza e seus processos, como a história e funcionamento da Associazione Verace Pizza Napoletana, que surgiu em 1984 com o objetivo de promover e proteger essa tradição que, embora tenha começado em uma cidade do sul da Itália, hoje faz parte da gastronomia de todo o mundo. A comitiva terá ainda a presença de Fortuna Pace, executiva da AVPN.

Diferenciais da pizza napoletana

Para ser uma verdadeira pizza napoletana, fiel às servidas em Nápoles, diferentes critérios são levados em conta como o diâmetro, o tamanho e consistência da borda, a espessura, a temperatura do forno, os tipos de queijo e os ingredientes do molho e da massa. Ao todo, são cerca de 40 itens fiscalizados.

Tradicional nas ruas da cidade italiana, esse tipo de pizza é individual e comida com a mão. Na Donnadina, o horário de funcionamento também é diferenciado ficando aberto desde o almoço, a partir das 11h30, todos os dias.