Dep. Afonso Motta indica emenda de R$ 100 mil para a Educação de Canela

O secretário Adjunto de Obras, Germano Junges, está em Brasília nesta semana representando a Administração Municipal de Canela, onde realiza um trabalho de articulação política junto ao Governo Federal. Entre os gabinetes visitados, Germano foi recebido pelo deputado Federal Afonso Motta (PDT) que confirmou a indicação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para ser investida em equipamentos na área da Educação.

O secretário de Educação de Canela, Gilberto Tegner, afirma que se o repasse for confirmado, o recurso será aplicado na aquisição de chromebooks para Rede Municipal de Ensino. “Assim vamos beneficiar um número ainda maior de estudantes canelenses com esta tecnologia”, projeta Gilberto Tegner.

CANELA PRESENTE EM BRASÍLIA

Já o prefeito Constantino Orsolin destaca a relação próxima da Administração Municipal de Canela com lideranças políticas de Brasília. “Desde o início da nossa gestão, em 2017, estamos marcando presença em Brasília em um trabalho de corpo a corpo junto aos deputados, senadores e ministros. E os resultados estão aí, com a conquista de valores expressivos em diversas áreas como educação, saúde e infraestrutura urbana”, avalia o prefeito Constantino Orsolin.

DEP. BIBO NUNES INDICA R$ 500 MIL EM EMENDAS PARA CANELA

Dando continuidade aos trabalhos em Brasília, o secretário Adjunto de Obras, Germano Junges, foi recebido na terça-feira (4) pelo deputado Federal Bibo Nunes (PSL) em seu gabinete. Na oportunidade, Bib o informou que efetuou duas indicações de emendas parlamentares para Canela: R$ 200 mil para aquisição de equipamentos na Saúde – Ministério da Saúde e R$ 300 mil para a Agricultura – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

RECEPTIVIDADE DOS PARLAMENTARES

O secretário Germano Junges destaca que está cadastrando projetos e buscando recursos para todas as Secretarias Municipais de Canela, em diversas áreas. “Mas os esforços estão concentrados na captação de verbas para a Rota Panorâmica, a Educação e a Saúde. A receptividade dos parlamentares com o município de Canela está sendo cada vez maior, demonstrando nossa evolução nessa relação com as lideranças políticas e comprovando o bom trabalho da administração comandada pelo prefeito Constantino Orsolin”, analisa Germano Junges.

Fotos: Divulgação