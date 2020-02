Estuprador foge do Presídio de São Francisco de Paula

Continua depois da publicidade

Marcelo Daniel Farioli, 45 anos, condenado a 29 anos prisão por estuprar, extorquir e assaltar uma universitária de 26 anos, em Caxias do Sul, fugiu do Presídio Estadual de São Francisco de Paula. O fato aconteceu no dia 21 de dezembro de 2019, mas se tornou público nesta terça-feira (4).

Conforme a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), no dia 21 de dezembro, por volta das 17h20, durante o horário de sol dos presos do seguro, o apenado Marcelo Daniel Farioli escalou o muro da área interna do presídio, subiu no telhado, e consegiu pular para fora do muro principal, indo em direção a um matagal, ao lado casa prisional. Imediatamente, os agentes penitenciários da Susepe realizaram buscas ao foragido, mas não o encontraram. A Susepe e a Brigada Militar seguem concentrando todos os esforços para capturar o preso.

Relembre o caso

Uma mulher teve o veículo roubado e depois foi estuprada na noite da segunda-feira, dia 2 de julho de 2018. O caso ocorreu por volta 19h30min, em um estacionamento na UCS.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no estacionamento da universidade e no momento que entrava no carro um indivíduo armado entrou junto e sentou no banco de trás do automóvel. O criminoso obrigou a jovem a dirigir durante um período de tempo nas redondezas do bairro Cruzeiro, zona leste de Caxias do Sul.

Em determinado momento, o estuprador ordenou que a vítima parasse de dirigir, se deslocasse ao banco do carona para ele assumir o volante. A partir daí, o estuprador exigiu que a moça mantivesse relações sexuais com ele. Após o estupro, o criminoso exigiu que a vítima dirigisse parte do caminho de volta enquanto ele apontava uma arma para ela e extorquia dinheiro da vítima que, inclusive, fez contato com familiares para conseguir o valor.

Sem sucesso na extorsão, ele colocou a jovem no porta-malas do veículo, dirigiu até São Braz, no interior de Caxias e, no local, abandonou a vítima e roubou o carro.

Ele foi preso quatro dias depois do crime. Após um período preso preventivamente, Farioli foi condenado no dia 11 de fevereiro de 2019.

Qualquer informação sobre o paradeiro do foragido deve ser informado à polícia pelo telefone 190 ou pelo Whatsapp (54) 9 8414-1178.



Foto: Arquivo/Divulgação

Fonte: Portal Lê ou Vê

Link da matéria original:

https://leouve.com.br/condenado-por-estupro-foge-do-presidio-de-sao-francisco-de-paula