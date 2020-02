Polícia Civil prende suspeito de matar Jorge Pereira, em Gramado

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil de Gramado considera esclarecidas as circunstâncias do segundo homicídio do ano na cidade, ocorrido na manhã de quinta-feira (30), quando, por volta das 6h30min da manhã, Jorge Pereira, de 43 anos, foi morto a tiros, no Bairro Dutra em Gramado.

Nesta quarta (5), por volta do meio-dia, a Polícia Civil prendeu preventivamente suspeito, de 19 anos, no mesmo bairro em que ocorreu o crime, na via pública.

A investigação obteve prova contundente que colocou o suspeito no local do crime, no momento do fato. Interrogado, ao ser confrontado com as provas, acabou admitindo a autoria, alegando ter agido em legítima defesa. O suspeito também disse que agiu sozinho.

No entanto, segundo o delegado Gustavo Barcellos, a versão encontra contradições com o que se apurou até esta etapa da investigação e não se descarta o envolvimento de terceiros no crime.

“Ressalta-se, ainda, o intenso e qualificado trabalho investigatório, com o qual foi possível obter prova segura acerca da autoria, bem como as diligências iniciais, quando do encontro do cadáver, realizadas pela Polícia Civil e BM, que contribuíram para o esclarecimento da autoria”, disse Barcellos.

Ainda seguem as investigações objetivando esclarecer algumas circunstâncias do fato. Após os procedimentos legais, o suspeito foi recolhido ao sistema prisional.

O delegado não repassou nenhuma informação adicional, alegando cumprimento da Lei de Abuso de Autoridade.

Foto: Reprodução/Blog do Gerson – Arquivo Folha