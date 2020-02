Prefeitura dá início a obras de pavimentação em mais sete ruas

Continua depois da publicidade

Godofredo Raymundo, dos Gravatás, Berlim, Almirante Barroso, Direitos Humanos, Antônio Zini e Pedro Bisol são as vias contempladas



A Administração Municipal realizou mais dois encontros do Programa Canela Participa nesta semana. Na terça-feira (4), o encontro foi na sede da Associação de Moradores do Bairro Leodoro de Azevedo. Na ocasião, o prefeito Constantino Orsolin assinou o termo de início de obras de pavimentação asfáltica das ruas Godofredo Raymundo, dos Gravatás, Berlim e Almirante Barroso. “Investir em infraestrutura é fundamental. Isso qualifica e muda a vida das pessoas, o que é gratificante. Queremos que a infraestrutura e a qualidade de vida cheguem a todos os cantos da cidade”, destacou o chefe do Executivo.

A moradora da rua Godofredo Raymundo, Maria de Lourdes Lirio, falou em nome dos moradores presentes e disse: “era algo que a gente estava esperando há muito tempo. Com a eliminação da poeira e do barro vai melhorar e muito nossa qualidade de vida”. Participam do encontro vereadores, secretários, moradores das vias beneficiadas e imprensa.



BAIRRO BOEIRA

Já na quarta-feira (5) foi a vez de assinar o termo de início de pavimentação das ruas Direitos Humanos, Antônio Zini e Pedro Bisol, localizadas no bairro Boeira. A reunião liderada pelo secretário de Governança, Luciano Melo, teve a participação de membros do 1º escalão da Administração Municipal, vereadores, comunidade local e do prefeito Constantino Orsolin. “Com mais estas sete ruas pavimentadas vamos atingir 100% de vias asfaltadas nos bairros Boeira e Cedro. É uma conquista de todos, da nossa comunidade, dos vereadores que aprovaram o projeto e de todos os servidores da Prefeitura que estão envolvidos neste trabalho”, comentou o prefeito Constantino Orsolin.

O canelense Ítalo Rodrigo dos Reis Veeck, morador da Rua Direitos Humanos, agradeceu a Administração Municipal em nome da comunidade do Bairro Boeira. “Foram mais de 30 anos de espera. É uma obra para erguer a autoestima dos moradores”, disse Ítalo.



FINISA

Ao todo o projeto contempla a pavimentação de 22 ruas de Canela, com um investimento de R$ 4,8 milhões, por meio do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.



Vias que serão contempladas:

São Luiz: Ruas Benito Bertoluci, Pedro Nicanor de Oliveira, Francisco A. Montenegro, Luís Fachin, Luís Moraes, Ernildo Waldolino Jacks, Santina Ferreira de Oliveira;

Canelinha: Ruas Theobaldo Weber, Nossa Senhora do Carmo, Rua Eva Fagundes, João Francisco de Oliveira e Ogobar Camargo dos Santos;

São Rafael: Rua Pedro da Silva Nunes;

Bom Jesus: Rua Loureiro da Silva;

Ulisses de Abreu: Rua Arlindo Lawrenz;

Palace Hotel: Rua Berlim;

Boeira: Ruas dos Direitos Humanos, Antônio Zini, Pedro Bisol;

Vila do Cedro: Rua dos Gravatás;

Loteamento Central: Constantino F. Raymundo;

SESI: Rua Godofredo Raymundo.



Fotos: Divulgação