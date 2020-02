São Francisco de Paula resgata Carnaval de Rua

Continua depois da publicidade

A festa ocorre no dia 21 de fevereiro com saída na Avenida Júlio de Castilhos

A folia vai tomar conta de São Francisco de Paula com Carnaval de Rua e Baile no dia 21 de fevereiro a partir das 22h. A festa, promovida pelo segundo ano seguido pela Secretaria de Turismo Cultura e Desporto, começa na Avenida Júlio de Castilhos com a tradicional “muamba” e deve reunir os tradicionais blocos de carnaval da cidade e a Escola de Samba Alegria do Morro em desfile. A noite termina com o Baile de Carnaval, com entrada franca, no Ginásio Municipal de Esportes. A atração principal deve ser anunciada em breve.

O Secretário de Turismo, Cultura e Desporto Rafael Castello Costa destaca que o Carnaval é uma importante manifestação cultural e artística, que merece a atenção, carinho e respeito da administração municipal. A Escola de Samba Alegria do Morro, tradicional na cidade, já comandou o desfile em 2019 e volta neste ano para puxar a frente da muamba.

A muamba na Avenida começa com a passagem dos carnavalescos seguidos pelo carro de som, que conduzirá o público até o Ginásio de Esportes, onde a festa segue com muito samba segue até a madrugada. No Ginásio, a coordenação convida os foliões a levarem seus coolers com bebidas, que serão aceitas no local com exceção de garrafas de vidro. A entrada é franca.



fotos: Carolina Andriola