Big Land tem promoção solidária para moradores da Região das Hortênsias

O recém-inaugurado Big Land já está com uma promoção solidária para os moradores de Canela, Gramado, São Francisco de Paula, Picada Café e Nova Petrópolis, que vão poder aproveitar um superdesconto de 50% durante o mês de fevereiro.

Para desfrutar da promoção, as regras são as seguintes: apresentação do documento de identidade, apresentação do comprovante de residência e doação de um litro de leite para ajudar na ação solidária.

Sobre o Parque

Já imaginou jogar videogame em consoles gigantes que fizeram sucesso nos anos 80 e numa réplica imensa de uma televisão de 1968? No universo fantástico da Big Land, tudo isso está ao seu alcance. Dentro do parque, as réplicas gigantes de brinquedos e jogos antigos são diversão garantida e promovem momentos de interação e conexão com toda a família. Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h. A Big Land está localizada na Estação Campos de Canella, no centro de Canela.

Serviço – ingressos na Big Land:

0 a 2 anos: não paga

3 a 5 anos: R$ 25,00

A partir de 6 anos: R$ 50,00

Melhor idade 60+: R$ 25,00