Editais de Casamento • Edição 401

Edital nº 6287

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: DIEGO MACHADO, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, autônomo, solteiro, domiciliado e residente na Rua Alzemiro Boeira dos Reis, nº 47, fundos, nesta Cidade e BRUNA DE PAULA SANTOS, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, auxiliar de cozinha, solteira, domiciliada e residente na Rua Alzemiro Boeira dos Reis, nº 47, fundos, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 31 de Janeiro de 2020 | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

Edital nº 6288

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: MARCO MAXIMILIAN DAMASCENO, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, contador, solteiro, domiciliado e residente na Rua Boaventura Garcia, nº 70, nesta Cidade e MIRELLA SACHET MANÉA, natural deste Estado, nascida na Cidade de Novo Hamburgo, advogada, solteira, domiciliada e residente na Rua Boaventura Garcia, nº 70, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 31 de Janeiro de 2020 | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

Edital nº 6289

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: EDEMIR SANINI DAMO, natural do Estado de Santa Catarina, nascido na Cidade de São Miguel do Oeste, garçom, solteiro, domiciliado e residente na Rua Santa Terezinha, nº 836, Bairro Santa Terezinha, nesta Cidade e ROSMARÍ BAGGIO, natural do Estado de Santa Catarina, nascida na Cidade de Anchieta, cozinheira, solteira, domiciliada e residente na Rua Procópio Rodrigues da Silva, nº 181, Bairro São Sebastião, na Cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 04 de Fevereiro de 2020 | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta