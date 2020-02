Jovem é assediada por funcionários de empresa que recolhe lixo no centro de Gramado

Continua depois da publicidade

Uma moradora de Gramado, 20 anos de idade, passou por uma situação constrangedora na tarde desta quinta-feira (06) quando retornava do seu emprego. Ela seguia pela Av. das Hortênsias quando foi molestada três vezes por funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo em Gramado.

“Começaram a gritar, gostosa, linda, vai lá em casa, nem sabe quanto isto é nojento. No meio do centro gritando até pras turistas, desde o percurso do Sicoob até no prédio, passei três vezes por eles, três vezes tive que escutar coisas nojentas, três vezes eu tive que ficar com vergonha por que todo mundo ficava olhando, três vezes eu tive que baixar a cabeça por medo desses vermes, três vezes que passaram por mim e por outras mulheres e gritaram, isso é serviço?”, disse ela revoltada.

Imediatamente que a Secretária do Meio Ambiente de Gramado, Cristiane Bandeira, tomou conhecimento do ocorrido, entrou em contato com a empresa BA que faz o recolhimento do lixo na cidade e na manhã desta sexta fez a notificação. Na notificação ela exige da empresa a comprovação documental da realização de cursos e capacitações a sua equipe operacional. “Desde ontem estamos em contato com a empresa. Hoje na reunião com o supervisor operacional da empresa cobramos agilidade na tomada de ações. Ele nos relatou que os dois coletores já foram encaminhados, hoje, para o RH providenciar o desligamento”, relata Cristiane Bandeira.

O pai da jovem informou que ainda hoje estará efetuando um BO na Delegacia de Gramado e irá adiante com medidas judiciais.

Fonte: Blog do Gerson

Link da matéria original: https://www.blogdogerson.com.br/2020/02/07/jovem-passa-por-situacao-constrangedora-no-centro-de-gramado/?fbclid=IwAR3vWqrpKKY-W-FpkalbAcT9cZXLBrhLUio2YzK9x3a13Rx93ONSzH–uOo