Obituário • Edição 401

Continua depois da publicidade

• Comunicamos o falecimento do Sr Gilmar Dias Marafigo, aos 59 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 29/01/2020, ás 15:00

no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Vitória Izabele dos Santos, aos 2 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do São Lucas e o sepultamento ocorreu dia 30/01/2020, ás 16:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Ana Caroline Tomasine dos Santos, aos 32 anos, residente na

cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e a cerimônia de despedida ocorreu dia 01/02/2020, ás 16:30 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento do Sr Nilo Antônio Debacco, aos 80 anos, residente na cidade de Canela. Deixa a esposa Maria e os filhos Luciano, Marcelo e Mônica. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 02/02/2020, ás 10:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra Ivone

Moraes da Silva, aos 76 anos, residente na cidade de Canela. Deixa o esposo Arno e os filhos

Sandomar, Gorete, Janete, Salete e José Lindomar. Seu corpo foi velado na capela 01 do São Lucas

e o sepultamento ocorreu dia 05/02/2020, ás

09:00 no Cemitério Municipal de Canela.