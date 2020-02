Aventura e cultura movimentam Verão no Jardim da Serra Gaúcha

Continua depois da publicidade

Nos dias 15 e 16 de fevereiro as atrações do evento ocorrem no Ninho das Águias, na Praça das Flores e pelo interior do Município

Nova Petrópolis recebeu milhares de pessoas no fim de semana para curtir as atrações do Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2020. Os dias 8 e 9 de fevereiro foram marcados pela realização da Feira Medieval, Caminhada Noturna ao Morro Mallakoff, rústica de verão e imersão na natureza na Mama Gaia Comunidade. O próximo fim de semana do evento reserva muitas atividades para a comunidade e visitantes aproveitarem o melhor da cidade Jardim da Serra Gaúcha.

O sucesso da 2ª edição da Feira Medieval de Nova Petrópolis foi garantido. O público que prestigiou o evento nos dias 8 e 9 de fevereiro, na Rua Coberta, se encantou com os personagens, itens comercializados, oficinas e atrações culturais que preencheram a programação da feira. O Bando Celta, organizador do evento, subiu ao palco nos dois dias e colocou o público para dançar. O evento foi uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis e do Sesc Caxias do Sul.

No sábado à noite, 8, mais de 200 pessoas participaram da Caminhada Noturna ao Morro Mallakoff. Os caminhantes percorreram um trajeto de 13 quilômetros para contornar o atrativo turístico e foram agraciados com muita chuva no final do percurso. A atividade que visa a contemplação dos espaços, foi organizada pela Associação Tchon Ji e mais de 200 quilos de alimento não-perecível foram arrecadados para o Hospital Nova Petrópolis.

No domingo, 9 de fevereiro, a 9ª Rústica de Verão reuniu mais de 200 corredores na Praça das Flores. A atividade teve percursos de 4km e 8km. O calor deu uma trégua durante a rústica e a chuva fina remeteu a cenários de inverno, tornando o trajeto ainda mais especial. O secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Ricardo Lawrenz, deu a largada à corrida. A 9ª Rústica de Verão de Nova Petrópolis foi uma organização do Departamento Municipal de Desporto e do SESC Caxias do Sul. Ainda no dia 9, a Mama Gaia Comunidade recebeu visitantes para o Banho de Floresta em uma imersão na natureza no espaço localizado na Vila Olinda em Nova Petrópolis.

Nova Petrópolis sediará o 6º Congresso da Juventude IOV Mundial com a temática “Terra Jovem: encantos, segredos e saberes da natureza”, de 13 a 16 de fevereiro, no Plenarinho do Centro de Eventos. Integrantes da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares – IOV Mundial e Secção Brasil estarão reunidos no Município para o Encontro das Comissões IOV das Américas que terá como tema os 40 Anos da IOV – “O Tempo não Para”.

PROGRAMAÇÃO:



13 a 16 de fevereiro| Quinta-feira a Domingo

6° Congresso da Juventude IOV Mundial E Encontro das Comissões IOV América – Centro de Eventos

O evento tem como objetivo principal a sensibilização do público jovem para a preservação das culturas populares e discutir políticas públicas culturais que contemplem a preservação e o fomento mundial.

Informações: (54) 3281.4064



15 de fevereiro | Sábado

Ninho 270° – Esporte e Lazer



O Ninho das Águias recebe mais uma edição do evento que promove o esporte e o lazer no atrativo turístico. Música, gastronomia e a realização do Circuito Trilhas & Montanhas – 2ª etapa são atrações.

Horário: 10h às 18h

Local: Ninho das Águias

Organização: Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio e L&E Eventos

Ingressos: R$ 10,00 | Meia entrada: Estudantes, crianças de 6 a 11 anos e idosos | Moradores: isento mediante apresentação da carteirinha do munícipe.

Informações: [email protected] ou (54) 3281-1222

Inscrições para corrida: www.youmovin.com.br ou (51) 9.9167.3606



16 de fevereiro | Domingo

Encontro de Taekwondo Poom-Se – 15h – Rua Coberta

Encontro de taekwondistas para demonstração de sequências de movimentos técnicos da arte marcial Taekwondo.

Organização: Associação Tchon Ji

Informações: [email protected] ou (54) 9.9109.5073

16 de fevereiro | Domingo

Edelbrau Beer Walk – 2ª edição – 7h30min – Estacionamento da Cervejaria Edelbrau

Uma agradável caminhada de aproximadamente 17km por estradas, trilhas e belas paisagens de Nova Petrópolis. Nível: Médio

Trajeto: 17km

Valor: Sob consulta

Concentração: 7h30min

Saída: 8h – Avenida 15 de Novembro, 4024 – Bairro Piá (estacionamento da Cervejaria Edelbrau)

Organização: Edelbrau e Go Eventos Esportivos

Informações: Cervejaria Edelbrau (54) 9.9138.1908 Go Eventos ou [email protected]

Em caso de chuva, o evento será transferido para 1º/03.



16 de fevereiro | Domingo

Cinema Sesc – “Eu e Meu Guarda-Chuva” – 18h – Ninho das Águias

O filme “Eu e Meu Guarda-Chuva”, lançado mundialmente em 8 de outubro de 2010 será apresentado na sessão de cinema do Sesc. Nos últimos dias de suas férias, Eugênio, um garoto de 11 anos sempre acompanhado por seu guarda-chuva, tenta salvar uma garota com seus melhores amigos.

Direção: Toni Vanzolini | Produção: Toni Vanzolini

Indicações: Grande Prêmio do Cinema Brasileiro – Melhor Roteiro Adaptado

Roteiro: Toni Vanzolini, Adriana Falcão, Marcelo Gonçalves, Bernardo Guilherme

Classificação: Livre / Infantil

Show de bandas locais: a partir das 18h | Cinema: 20h

*Em caso de chuva será na Rua Coberta