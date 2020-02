Dedetização fumigante em restaurante no centro de Canela assusta moradores e comerciantes

Continua depois da publicidade

Na manhã de hoje (10), O Restaurante e Pizzaria O Mestre localizado na Av. Julio de Castilhos, no centro de Canela estava sendo dedetizado, o processo da dedetização era de forma fumigante (onde há fumaça).

Moradores e comerciantes que estavam próximo do local se assustaram com a fumaça, chamando os bombeiros.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local com rapidez, mas ao conversar com um funcionário, ficaram sabendo da dedetização. O local já havia sofrido com um princípio de incêndio no passado.

Os bombeiros alertam aos moradores e comerciantes que usam este tipo de dedetização, que avisem o Corpo de Bombeiros antes do processo e sinalizem a ação nas fachadas das casas ou comércios.

O telefone do Corpo de Bombeiros é o (54) 3282-1236.

ATUALIZAÇÃO*

O Portal da Folha deu o direito de resposta para o Restaurante e Pizzaria O Mestre em relação ao caso da dedetização fumigante que foi confundida com um princípio de incêndio por moradores.

Confira a resposta na íntegra:

“O Restaurante e Pizzaria O Mestre, em relação aos fatos ocorridos na manhã de hoje, em sua sede junto a Avenida Júlio de Castilhos informa que mantém um contrato permanente com uma empresa para controle de pragas e periodicamente, de acordo com o cronograma da própria empresa, elaborado nos termos das orientações da Vigilância Sanitária, realiza dedetizações em todo o estabelecimento.

Ocorre que por um lapso a empresa responsável não comunicou a administração do restaurante nem o Corpo de Bombeiros acerca de dedetização pelo modo fumegante que seria realizado no dia de hoje, o que acabou causando transtornos aos vizinhos e moradores do edifício.

Salientamos nosso compromisso com as normas sanitárias vigentes o que traz a necessidade desse tipo de procedimento, bem como pedimos escusas aqueles que acabaram tendo sua rotina diária alterada em virtude do procedimento.

Da mesma forma agradecemos a todos pela preocupação e ao destacado Corpo de Bombeiros de Canela que está sempre comprometido com a máxima segurança dos canelenses.

Informamos também que providências já foram adotadas para que isso não ocorra novamente e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Sendo o que tínhamos a declarar.