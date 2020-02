Plano Municipal de Cultura de São Francisco de Paula é aprovado por unanimidade na Câmara

Continua depois da publicidade

Projeto de lei encaminhado pelo executivo prevê diretrizes, estratégias e metas para o desenvolvimento da cultura nos próximos 10 anos

O Prefeito Marcos Aguzzolli sancionou na última sexta-feira (7), o Plano Municipal de Cultura (PMC), projeto de origem do Executivo, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de São Francisco de Paula na última segunda (3). O PMC é um conjunto de diretrizes, estratégias e metas que devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais pela próxima década, sendo o último passo para a instalação completa do Sistema Municipal de Cultura no Município, que abre portas para recursos e investimentos na área cultural.

Israel da Sois, Presidente do Conselho Municipal de Cultura, comenta que o Plano traz como dois grandes pilares a organização estrutural da cultura e o direcionamento planejado. “A necessidade de organizar a parte burocrática para possibilitar que ações e projetos fossem realizados de forma legítima era imensa. Com o Plano construímos diretrizes que indicam de que modo podemos buscar recursos e viabilizar ações de uma forma mais eficiente e que beneficie nosso patrimônio cultural material e imaterial”.

O Secretário de Turismo, Cultura e Desporto, Rafael Castello Costa destaca que esse é um importante trabalho que vem sendo realizado dentro da Secretaria para proporcionar cultura e devolver o poder de desenvolver a cultura para a população. “Esse é um Plano construído por pessoas, pela sociedade civil, e isso é muito importante. Essa é mais uma etapa que consolida as ferramentas necessárias para que essa apropriação ocorra, mudando o cenário social e econômico na cidade. Agradeço em especial a minha Coordenadora de Cultura Lúcia Pires por conduzir essa iniciativa”. O Plano Municipal de Cultura coloca São Francisco de Paula em um patamar que hoje só é realidade em pouco mais de 30% dos municípios gaúchos, conforme pesquisa da FAMURS concluída em julho de 2019.

Com ações e metas construídas de forma coletiva e debatidas durante a Conferência Municipal de Cultura, com a participação de diversos setores do Executivo, Legislativo, Judiciário e da sociedade civil, o texto contempla 19 temáticas em áreas como artes cênicas, artes visuais, artesanato, audiovisual, comunicação, economia criativa, folclore, gastronomia, tecnologia, literatura, patrimônio cultural, música, tradicionalismo e turismo. O Plano traça oito eixos norteadores que passam, por exemplo, pela democratização da cultura, promovendo a inserção da população da área rural e da periferia como produtora e consumidora de bens e serviços culturais.