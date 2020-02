Polícia Civil já sabe quem atropelou e matou uma mulher em Gramado

Continua depois da publicidade

Na noite de sábado (08), um homem atropelou uma senhora na Avenida do Trabalhador, no bairro Várzea Grande em Gramado por volta das 21h30min. A vítima, identificada como Valdeth Antunes, de 54 anos, estava colhendo figos na beira da estrada quando foi atingida pelo veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

Mais tarde, quando a ocorrência era registrada, o proprietário do veículo Ford/Courier, cor branca, foi até a Delegacia de Polícia de Gramado. Ele informou que o veículo estava em posse de um funcionário, informando também que o funcionário havia dito em áudios do Whatsapp que ficaria escondido por 48 horas para se livrar do flagrante. O proprietário do veículo ainda afirmou que a voz do funcionário aparentava embriaguez.

Na tarde de domingo (09), denúncias anônimas informaram o paradeiro do veículo. Por volta das 18h35min, a Brigada Militar se deslocou até a rua Irineu Tomazelli, onde encontraram o veículo em uma rua sem saída.

Valdeth era moradora da Vila do Sol e deixa duas filhas. O velório acontece na Capela do Bairro Planalto, com o sepultamento marcado para às 14 horas.

Texto: Filipe Rocha

Informações: Blog do Gerson

