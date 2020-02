VI Gramado in Concert inicia com ótimo público e novidades

Teatro e turnê internacional da Orquestra foram anunciados

A sexta edição do Gramado in Concert – Festival Internacional de Música iniciou em grande estilo nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, lotando o auditório do Expogramado. O público superior a 800 pessoas, que formava uma longa fila no saguão para a entrada, foi devidamente recepcionado e entretido pelo Maestro Cosminho e o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará. Trata-se do novo mascote do evento e grupo que realizarão os Concertos Itinerantes em locais variados da cidade, às 16h, sempre de surpresa. Interpretado pelo ator Diogo Grulke, o nome do maestro é alusivo ao Troféu Cosmos que premia o vencedor do Concurso de Composição.

Na sequência, a Orquestra Sinfônica de Gramado, regida pelo Maestro Linus Lerner, apresentou um repertório variado de obras sinfônicas com destaque para os solistas professores do festival. Entre eles, Daniel Wolff ao violão no Concerto de Aranjuez, Edwin Soo Kim ao violino em Czardas, a soprano Liliana del Conde em dois momentos, na ária da rainha da Noite, da Ópera A Flauta Mágica, de Mozart, e em Granada de Agustín Lara, além do trompetista Henrique Weege, vencedor do Concurso Jovens Solistas do ano passado, no Concerto para Trompete em Mi maior, de Johann Nepomuk Hummel. Menção honrosa para participação dos músicos Ivo e Lachezar Stankov, da Bulgária, em duas obras de Mendelssohn. A dupla da Bulgária, formada por piano e violino, acompanhou o maestro na gravação de um CD com a London Royal Philharmonic Orchestra e que foi lançado oficialmente no Concerto de Abertura. Vale lembrar que o gaúcho Linus Lerner é o primeiro brasileiro a reger uma gravação da tradicional e renomada orquestra de Londres. No final do concerto foram apresentadas Seleções de West Side Story, de Leonard Bernstein. Em meio aos aplausos do auditório lotado, o maestro Linus Lerner comemorou: “dizem que música erudita não tem público. É só dar oportunidade que o povo aparece“, ressaltou.

A programação do evento continua até o próximo sábado, 15 de fevereiro. Cabe enfatizar a concepção pedagógica do Gramado in Concert e a realização de suas 22 oficinas, a cargo de 33 professores brasileiros e internacionais, para cerca de 400 alunos do Brasil e América Latina. Lembrando que nesta terça-feira, 11 de fevereiro, acontece no Serrazul Hotel, às 17h30, a Final do Concurso Jovens Solistas.

O VI Gramado in Concert – Festival Internacional de Música é promovido pela Secretaria da Cultura de Gramado e tem a direção artística do Maestro Linus Lerner, coordenação artística do Maestro Leandro Libardi Serafim e Coordenação de Produção, de Viviane Soares da Bis Gestão Cultural.

Confira a programação final do evento até o encerramento no próximo sábado.

Programação 10/02/2020 (Segunda-feira)

Conhecendo o Festival – 10h- Hotel Serra Azul

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Trío Haylli (Perú) – 10h30 – Lar de Idosos Maria Nazaré

Seus componentes são estudantes da Universidade Nacional de Música do Peru. O grupo surgiu em 2017 e tem por objetivo apresentar obras compostas para piano, trompete e canto, de compositores como Scarlatti, Händel, Bach, Purcell, assim como, difundir a música acadêmica e popular do Peru e da América Latina.

Conhecendo o Festival – 14h- FAURGS

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Concertos Itinerantes – 16h – locais diversos

Imagine deparar-se com um quinteto de metais regido pelo excêntrico e divertido Maestro Cosminho enquanto caminha por Gramado. Essa é a proposta do Concerto Itinerante que levará o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará e o mascote do Gramado in Concert, o maestro Cosminho, interpretado pelo ator Diogo Grulke, aos bairros e pontos turísticos de Gramado.

Trío Haylli (Perú) – Cia.sax (SP) – Quinteto Lorenzo Fernandez (RJ) – 17H30- Hotel Serra Azul

Os três grupos selecionados no edital de Grupos de Câmara do VI Gramado in Concert, dividirão um concerto em um dos principais palcos do festival.

Professores in Concert – 20h – Hotel Serra Azul

Este recital é um dos momentos mais aguardados por alunos e o público do festival, pois é hora de ouvir e ver os professores executando obras solo, duos e trios em seus específicos instrumentos.

Programação 11/02/2020 (Terça-feira)

Conhecendo o Festival – 10h- Hotel Serra Azul

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Tallinn Old Town Music School String Orchestra (Estônia) – 11h- Rua Coberta

Sob a regência do Maestro Rasmus Puur, 26 jovens com idade entre 13 e 19 anos, estudantes da Old Town Educational College de Tallinn, Estônia, apresentarão um repertório de músicas eruditas e folclóricas de seu país.

Conhecendo o Festival – 14h- Hotel Serra Azul

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Concertos Itinerantes – 16h – locais diversos

Imagine deparar-se com um quinteto de metais regido pelo excêntrico e divertido Maestro Cosminho enquanto caminha por Gramado. Essa é a proposta do Concerto Itinerante que levará o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará e o mascote do Gramado in Concert, o maestro Cosminho, interpretado pelo ator Diogo Grulke, aos bairros e pontos turísticos de Gramado.

Quinteto Lorenzo Fernandez (RJ)- 16h- Instituto Santíssima Trindade

O quinteto foi criado em 2011 na cidade de Rio de Janeiro e é composto pelo oboísta Juliana Bravim, pelo flautista Rômulo Barbosa, pelo fagotista Jeferson Souza, pelo clarinetista Cesar Ribeiro e pelo trompista Alessandro do Rosário Jeremias. Tem como principal missão apresentar músicas contemporâneas para quinteto de sopros. O grupo acumula diversos prêmios importantes e um CD lançado em 2015.

Final do Concurso Jovens Solistas– 17h30- Hotel Serra Azul

Apresentação dos 07 finalistas do concurso. (10mim por candidato). A Comissão de avalição escolhera os 03 primeiros colocados que ganharão prêmios. Além disso, haverá um premiado escolhido pelo público. O resultado será divulgado no final do concerto das 20:00hrs.

Orquestra Sinfônica Nacional Juvenil Bicentenário del Perú– 20h- Hotel Serra Azul

Sob a regência do Maestro Jorge Eduardo Ahumada Angulo, 12 jovens entre 14 e 29 anos, integrantes da orquestra principal, estarão apresentando, em formato de camerata de cordas, repertório erudito tradicional e obras de compositores peruanos.

Programação 12/02/2020 (Quarta-feira)

Conhecendo o Festival – 10h- Hotel Serra Azul

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Seoul Metropolitan Youth Orchestra (Coréia do Sul) – 11h- Rua Coberta

Sob a regência do Maestro Kyung Young Chung, 12 jovens selecionados dentre 120 que compõem a orquestra fundada em 1984 na cidade de Seoul, Coréia do Sul, estarão se apresentado no festival em formato de camerata de cordas.

Conhecendo o Festival – 14h- FAURGS

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Concertos Itinerantes – 16h – locais diversos

Imagine deparar-se com um quinteto de metais regido pelo excêntrico e divertido Maestro Cosminho enquanto caminha por Gramado. Essa é a proposta do Concerto Itinerante que levará o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará e o mascote do Gramado in Concert, o maestro Cosminho, interpretado pelo ator Diogo Grulke, aos bairros e pontos turísticos de Gramado.

Recital de Alunos- 17h30- Hotel Serra Azul

O recital de alunos é um momento importante que oportuniza os estudantes a execução de obras solos, duos e trios, com ou sem acompanhado.

Professores in Concert- 20h- Hotel Serra Azul

Comemorando os 250 anos de nascimento de Ludwig Van Beethoven os professores do festival interpretarão obras de diferentes momentos da vida deste grande compositor.

Programação 13/02/2020 (Quinta-feira)

Conhecendo o Festival – 10h- Hotel Serra Azul

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Orquestra Antunes Câmara (SP)- 11h- Rua Coberta

Sob a regência do Maestro Ênio Antunes, 15 jovens estudantes do Projeto Arte do Som e do Projeto Musicando, do Programa Fábricas de Cultura da Zona Leste, apresentarão repertório composto por obras eruditas que vão do período Barroco aos nossos dias, incluindo obras de compositores brasileiros.

Conhecendo o Festival – 14h- Hotel Serra Azul

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Concertos Itinerantes – 16h – locais diversos

Imagine deparar-se com um quinteto de metais regido pelo excêntrico e divertido Maestro Cosminho enquanto caminha por Gramado. Essa é a proposta do Concerto Itinerante que levará o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará e o mascote do Gramado in Concert, o maestro Cosminho, interpretado pelo ator Diogo Grulke, aos bairros e pontos turísticos de Gramado.

Recital de Alunos- 17h30- Hotel Serra Azul

O recital de alunos é um momento importante que oportuniza os estudantes a execução de obras solos, duos e trios, com ou sem acompanhado.

Banda Sinfônica do Festival- 20h- Expogramado

Sob a regência do Maestro gramadense Leandro L. Serafim, Coordenador Artístico do festival, a banda formada por cerca de 90 alunos do festival apresentará obras eruditas e populares compostas ou adaptadas para esta formação e terá ainda a participação de professores do festival como solistas.

Programação 14/02/2020 (Sexta-feira)

Conhecendo o Festival – 10h- Hotel Serra Azul

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Como Vem Dueto– 11h- Rua Coberta

O pianista e compositor Roger Coicev, juntamente com o violoncelista Kainã Valentim apresentarão obras de compositores eruditos como J.S. Bach e ainda composições próprias do duo.

Conhecendo o Festival – 14h- Expogramado

Conheça os bastidores do festival, descubra os detalhes das oficinas de instrumento e das práticas de grupo a partir de uma curta palestra seguida de uma visita aos ensaios das orquestras do festival e veja como, durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita.

Concertos Itinerantes – 16h – locais diversos

Imagine deparar-se com um quinteto de metais regido pelo excêntrico e divertido Maestro Cosminho enquanto caminha por Gramado. Essa é a proposta do Concerto Itinerante que levará o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará e o mascote do Gramado in Concert, o maestro Cosminho, interpretado pelo ator Diogo Grulke, aos bairros e pontos turísticos de Gramado.

Recital de Canto Lírico– 17h30- Hotel Serra Azul

Neste recital, alunos da classe de canto solista, orientados pelos professores Inácio de Nono e Liliana del Conde, apresentarão diversas árias e canções acompanhados pelos pianistas do evento.

Orquestra Sinfônica B do Festival– 20h- Expogramado

Alunos da classe de regência orquestral, orientados pelo maestro Linus Lerner, apresentam obras sinfônicas de importantes compositores do cenário erudito a frente da Orquestra Sinfônica B do festival, composta por aproximadamente 100 músicos. Teremos ainda, a participação de alguns professores como solistas.

Programação 15/02/2020 (Sábado)

Recital de alunos– 10h- Centro Municipal de Cultura

O recital de alunos é um momento importante que oportuniza os estudantes a execução de obras solos, duos e trios, com ou sem acompanhado.

Camerata de Violões do Festival– 11h- Igreja do Relógio

Sob a coordenação do professor Daniel Wolff, a camerata formada por cerca de 15 alunos de violão do festival, apresentará obras compostas e arranjadas especificamente para esta formação.

Recital das Classes de Sopro e Percussão– 14h- Rua Coberta

Neste recital serão apresentadas obras ensaiadas no decorrer das classes de instrumento sob orientação dos professores de sopros e percussão do festival.

Cia.Sax (SP)– 16h- Hospital São Miguel

Criado em 2016 na EMESP Tom Jobim sob orientação do professor Milton Vito, o grupo vem realizando diversas apresentações, tendo inclusive, recebido prêmio em concurso de jovens solistas. Fazem parte do grupo os saxofonistas Gabriel Fanzeres, Samuel Alves, Gustavo Andrade e Khaleb Gonzaga.

Orquestra Sinfônica A do Festival– 19h- Expogramado

Sob a regência do Maestro Linus Lerner, diretor artístico do festival, a orquestra apresenta o Concerto de Enceramento. Comemorando os 250 anos de aniversário de nascimento do compositor Ludwig Van Beethoven o festival encera com a grandiosa 9º Sinfonia acompanhada de solistas e um coro de mais de 100 vozes oriundo de coros da região, classe de canto solista e da oficina de canto coral do festival.

Festa de Encerramento com a Big Band do Festival– 23h- à definir

Sob a coordenação de Willames Costa, a Big Band formada por cerca de 20 alunos do festival apresentará clássicos do jazz e da música brasileira de forma descontraída na festa de encerramento do evento.