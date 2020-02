“Eu e Meu Guarda-Chuva” será exibido no Ninho das Águias dia 16 de fevereiro

Continua depois da publicidade

Cinema Sesc oferece apresentações musicais e sessão de filme no atrativo turístico

O Ninho das Águias será cenário para uma sessão de cinema no domingo, 16 de fevereiro. O Cinema Sesc exibirá o filme “Eu e Meu Guarda-Chuva”, de classificação livre, às 20h. O pôr do sol será animado com atrações musicais a partir das 18h, no atrativo turístico. Em caso de chuva, o as atividades serão realizadas na Rua Coberta. Leve sua cadeira!

“Eu e Meu Guarda-Chuva” apresenta a história de Eugênio, um menino de 11 anos que, acompanhado de seu guarda-chuva herdado do avô, tenta salvar uma garota com seu melhor amigo. O filme de fantasia brasileiro de 2010, dirigido por Toni Vanzolini, foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro como melhor roteiro adaptado.

Os ingressos para o Ninho das Águias custam R$ 10,00 para visitantes. Estudantes, idosos e crianças de 5 a 10 anos pagam R$ 5,00. Crianças com menos de 5 anos e moradores de Nova Petrópolis, mediante apresentação da carteirinha do munícipe, tem isenção do ingresso. É exigida comprovação para meia-entrada.

O Cinema Sesc é uma promoção da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, e SESC Caxias do Sul. O evento integra a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2020 que prossegue até 22 de março com atrações todos o fins de semana.