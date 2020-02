Motorista envolvido no atropelamento com morte na Várzea Grande se apresenta na Delegacia

Motorista envolvido no atropelamento com morte na Várzea Grande se apresenta na...

O motorista do automóvel Ford Courier envolvido no atropelamento de Valdeth Antunes na Avenida do Trabalhador na Várzea Grande se apresentou na manhã desta terça-feira, dia 11, na Delegacia de Polícia de Gramado.

Ele esperou o prazo para escapar da prisão em flagrante e esteve acompanhado de um Advogado na Delegacia. Foi interrogado e assumiu a autoria e disse que fugiu por medo, “abandonou o carro e saiu com um amigo e duas amigas”, conta o delegado Gustavo Barcellos.

Segundo o depoimento prestado “ele disse que estava com um amigo, um adolescente, que vamos ouvir, e que não estaria em alta velocidade, e que perdeu o controle do carro ao passar por um quebra-molas, e que fugiu do local com medo de ser preso”, disse o delegado Gustavo.

Por enquanto ele vai responder a acusação em liberdade.

Fonte – Gerson Sorgetz/Blog do Gerson

