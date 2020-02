Música Jeitão de Gaúcho é difundida para a Estônia

Continua depois da publicidade

O Parque Gaúcho recebeu no domingo (9) a orquestra da Estônia para uma imersão na cultura gaúcha. Os 26 músicos do grupo Tallinn Old Town Music Orchestra, que participam do 6° Gramado In Concert, conheceram a história do gaúcho. Além de aprender sobre o período de formação do povo do pampa, os músicos internacionais também tiveram contato com a música tradicionalista gaúcha.

O cantor nativista Pepeu Gonçalves e o gaiteiro João Sartune comandaram a integração musical apresentando canções típicas para a orquestra estrangeira. Com letra de Paulinho Mixaria e Pepeu, a música Jeitão de Gaúcho caiu no gosto do grupo internacional. O 6° Gramado In Concert continua até 15 de fevereiro.