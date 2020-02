Viagem a Brasília deve trazer cerca de 1,2 milhão em emendas parlamentares para São Francisco de Paula

Continua depois da publicidade

O Prefeito Marcos Aguzzolli esteve em Brasília na última semana para buscar recursos para as áreas da saúde, agricultura familiar e assistência social

A agenda do Prefeito Marcos Aguzzolli na última semana foi marcada por três dias de viagem a Brasília, com o propósito de viabilizar novos recursos para São Francisco de Paula. Durante os dias 4,5 e 6 de fevereiro, o Prefeito, o Secretário de Administração Beto Lopes e o Secretário de Turismo, Cultura e Desporto Rafael Castello Costa percorreram a Câmara dos Deputados e Ministérios em uma agenda agitada. A empreitada deve render cerca de 1,2 milhão de reais em emendas parlamentares ainda para 2020.

As emendas parlamentares devem ser indicadas no próximo dia 16 por Deputados Federais de diversas legendas parceiras da administração e de São Francisco de Paula. Os recursos devem ser aplicados para custeio da saúde, incluindo o Hospital de São Francisco de Paula, para a agricultura familiar, em obras de infraestrutura urbana e no turismo.

“Nossa expectativa com a vinda desses recursos é imensa. Estamos muito otimistas com o resultado desta viagem. Com um orçamento próprio apertado, o trabalho para angariar recursos federais precisa ser realizado de forma intensa para que possamos realizar as melhorias que São Chico tanto necessita”, ressalta o Prefeito Marcos Aguzzolli.

A equipe também passou pelos Ministérios da Cidadania, Meio Ambiente, Saúde, além da Superintendência do Patrimônio da União para tratar de pautas pertinentes ao Município, como a inserção no novo programa de capacitação de beneficiários do Bolsa Família, a concessão da Floresta Nacional de São Francisco de Paula (FLONA), além da busca de recursos para o Hospital da cidade e para a Secretaria da Saúde.Manter um bom diálogo e contatos dentro dos Ministérios e com os gabinetes dos Deputados Federais é essencial para viabilizar um montante de emendas tão grande como conseguimos desta vez, destaca o Secretário Beto Lopes. “Voltamos de Brasília esperançosos e com a sensação de dever cumprido”, completa.

Foto: Secretários Beto Lopes e Rafael Castello Costa e Prefeito Marcos Aguzzolli em agenda no Ministério da Cidadania.