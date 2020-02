Gramado Fantasia ocorre entre os dias 21 e 24 de fevereiro

Continua depois da publicidade

O 24º Gramado Fantasia, realizado pela Prefeitura de Gramado terá duas noites de festa no Complexo ExpoGramado. Na sexta, dia 21, acontecem o show nacional com a banda Sambô e show da Banda Fama. No domingo, dia 23, ocorrem as apresentações dos Blocos Carnavalescos de Gramado (Velhinhos Transviados, 100 Juízo e Rebloco), além de show com a tradicional banda Cia Show 4. Na sexta, o valor do ingresso é R$ 20,00, e no domingo, R$ 10,00.

O Secretário da Cultura, Allan John Lino, se diz realizado em promover um evento deste porte, resgatando o tradicional Carnaval de Salão. ”Vamos priorizar mais uma vez as entidades do município e cervejarias locais. Torcemos para que a comunidade possa estar presente para prestigiar esta festa que é feita para eles”, acrescenta o Secretário.

Além dos dois eventos públicos, estão previstos ainda, dois bailes privados, na Sociedade Recreio Gramadense, dia 22 (sábado) e na Guest Lounge, dia 24 (segunda-feira). Os dois bailes integram o Gramado Fantasia.