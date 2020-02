Jardins da Catedral de Pedra recebem novo ajardinamento e Parque do Palácio é roçado e passa por limpeza

Continua depois da publicidade

Parque do Palácio

Seguindo uma determinação do prefeito Constantino Orsolin e atendendo solicitações da comunidade, a Secretaria de Obras está trabalhando nesta segunda-feira (10) na limpeza do Parque do Palácio.

Servidores e máquinas realizam roçada na área verde e os serviços terão continuidade ao longo desta semana.

Catedral de Pedra

Nesta terça-feira (11) os jardins da Catedral de Pedra começaram a receber um novo ajardinamento realizado por servidores da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura.

O espaço está ganhando um novo gramado e também será decorado com vasos e flores, além de brita colorida para embelezar os canteiros.

Fotos: Divulgação