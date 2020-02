Procurado por tentativa de homicídio e um foragido que violou zona de prisão domiciliar são presos pela BM em Canela

Continua depois da publicidade



Na tarde de terça-feira (11), por volta das 15 horas, o Pelotão de Operações Especiais (POE) em ações de polícia no município de Canela, visualizou um indivíduo, conhecido por seus antecedentes, em frente a uma casa na Rua Homero Pacheco, no Bairro Canelinha. Em consulta ao sistema foi constatado que havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Canela contra ele. O autor de 28 anos, antecedentes por receptação, furtos, roubo, tráficos de drogas e homicídio tentado.



No começo da noite, por volta das 20 horas, na Rua Homero Pacheco, esquina com Rua Santa Catarina, no Bairro Canelinha, a guarnição da Brigada Militar visualizou um indivíduo que estava com uma tornozeleira eletrônica. Os Policiais Militares abordaram o homem de 35 anos, que possui antecedentes por apropriação indébita, roubos, furtos e tráficos de drogas. Foi constatado que o individuo estava na condição de foragido, desde o dia 02 de janeiro, quando violou zona de sua casa.



Nos dois casos os presos foram conduzidos ao presídio de Canela.