Secretário de Educação de Canela apresenta ações da gestão na Câmara

O secretário Gilberto Tegner, o Tolão, fez uma apresentação na segunda-feira (10), na Câmara de Vereadores, sobre os três anos de gestão à frente da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e projetos para o futuro. Inicialmente, ele salientou a pacificação política idealizada pelo prefeito Constantino, ao qual agradeceu tanto a oportunidade quanto a parceria durante este tempo, além de agradecer o apoio dos vereadores sempre que foi solicitado, e se colocou à disposição para mais esclarecimentos sobre os assuntos apresentados.

Tolão explanou sobre a estrutura das escolas da rede municipal, que agrega 13 de ensino fundamental, que envolvem 2692 estudantes; dez de educação infantil, com 1.130 alunos, e nove conveniadas, com 1.038 crianças, além de 157 na educação de jovens e adultos, totalizando 5.017 alunos. O levantamento de número de alunos de escola por escola, separando ensino fundamental e educação infantil também foi destacado pelo secretário. “Avançamos e muito na educação infantil, tanto no modelo de convênios ou nesse modelo que criamos que é a gestão compartilhada. Os dois modelos são bons, o custo adequado e a gente consegue atender a população” ponderou.

MAIS VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Na sua apresentação, Tolão destacou as 911 vagas criadas pela secretaria ao longo desta gestão, explicando que esse aumento pôde ser realizado com a readequação das escolas existentes e a implantação de cinco novas escolas: Ernesto Dornelles (onde está sendo construído o novo prédio para educação infantil e foi recuperado o prédio superior); Diva Pedroso da Cunha (foi concluído o prédio e já está em funcionamento); Adriana Spall/Convênio ADPECS (já em funcionamento); a EMEI Lucimara Basei/Convênio AECF (bairro São Lucas), que teve suas atividades iniciadas em 6 de janeiro, e a EMEI Carmen Schlieper/Convênio Associação Comunitário Educativa de Assistência e Infância (bairro Dante), inaugurada em 6 de janeiro.

REPASSES DO FUNDEB e MDE

O secretário também falou dos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que passou de R$ 19.596.061,73 em 2016 para R$ 24.808.844,64 em 2019. Segundo ele, o Governo Federal não aumentou os repasses dos recursos, o que deve acontecer em 2020, com reajuste de 12,64%, mas se conseguiu mais resultados com o censo escolar, que é o retrato da nossa educação, em que os profissionais envolvidos na coleta das informações foram muito importantes para esse resultado.

Tolão ressaltou que, em 2019, 100% de recursos para o turno integral foram da prefeitura e que agora, em 2020, os recursos do Fundeb começam a vir, mas se avança no turno integral com os alunos do segundo ano, que a prefeitura banca até os recursos virem.

Já nas receitas vinculadas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), Canela também teve aumento nos recursos, com R$ 10.802.961,78 em 2016; R$ 12.693.492,65 em 2017, R$ 15.146.845,96 em 2018; R$ 15.418.672,05 em 2019. “Aqui se avançou devido ao aumento da planta de valores, pois parte dos recursos do IPTU foi pra educação e nos ajudou a implantar o turno integral. Graças também à aprovação de vocês vereadores”, frisou Tolão.

A previsão de recursos para 2020 na educação é de R$ 26.332.459,19 do Fundeb e R$ 21.716.656,89 do MDE, num orçamento de R$ 53.021.271,58.

INVESTIMENTOS

Sobre os investimentos, Tolão destacou a nova escola de educação infantil Diva Pedroso da Cunha, construída com recursos próprios, e as conveniadas Adriana Spall, da ADPECS; Lucimara Basei, da Associação Cidade das Flores (AECF), e Carmem Schlieper, da Associação Comunitária Educativa de Assistência e Infância.

REFORMAS E MANUTENÇÃO

Reformas, ampliações e manutenções estão acontecendo em diversas unidades, e a previsão é seguir com esse trabalho para que todas as escolas continuem oferecendo conforto e segurança aos estudantes. Nos três anos de gestão, trabalhou-se nas reformas e manutenção das escolas com piso laminado, pintura, pracinha, cercamento, quadra poliesportiva aberta e pavimentação de pátios.

DEMAIS ASSUNTOS

O secretário também destacou em sua apresentação a climatização das escolas, onde no ano passado se instalou ar-condicionado em todas as salas de aula da educação infantil. Este ano, será a vez das do ensino fundamental receber a melhoria. “Os estudantes passaram a ter uma condição mais adequada para uma melhor aprendizagem. São medidas simples que fazem uma diferença grande, positiva”, observou.

Sobre as obras em andamento, Tegner contou dos serviços na Escola Bertholdo Oppitz no bairro São Lucas, que recebe pintura no piso, pavimentação no pátio, calçada externa e pracinha nova; na Dante Bertoluci, no bairro São Luiz, concretagem da quadra de esportes; na Cônego João Marchesi, bairro Ulisses de Abreu; na Ernesto Dornelles, no bairro Boeira; na EMEI Serafina Seibt, no São José, e o início da Tio Beto, cuja licitação está em andamento e tem empresa interessada.

No investimento das pessoas, Tolão contou sobre a formação continuada na UCS Hortênsias para professores, secretários, monitores, serviços-gerais, estagiários e merendeiras; seminários na UCS, Faccat e em Gramado e qualificação de todos os servidores da SMEEL (Fazenda Sonho Meu).

UNIVERSITÁRIOS

Uma conquista da Administração, com o auxílio dos vereadores, foi o repasse de 70% do transporte aos universitários. Em 2017, foi R$ 550.000,00, 2018 R$ 657.584,94, 2019 R$ 814.986,00. Tegner lembrou que em 2017 foi incluído veículo diurno e, em 2019, incluído transporte para Caxias do Sul. “Em 2020, estamos criando algumas questões que em breve destaremos divulgando”, ponderou.

PROJETOS e PARCEIRAS

O secretário destacou os projetos que acontecem nas escolas, como:

– Turno Integral

– Hortas

– Bandas

– APAE

– Busca Ativa Escolar

– Semana da Pátria/Desfile Cívico

– Família e Escola

– Olimpec

– Brincarte

– Feira de Ciências

– Uniformização de alunos dos projetos: Bandas / Hortas / Turno Integral

– PESC – Programa Esporte e Saúde em Canela

– Cadie

– Provas de Avaliações Internas

– Gestão Democrática

– Educação Fiscal

Nas parcerias, Tolão falou das atividades com a Florybal, D`Arte, EJA, Sesi, Sonho de Natal e Proerd.

ESPORTES

A secretaria também atende a área esportiva onde o Departamento Municipal de Esporte e Lazer realizará ao longo do ano as competições:

– Futsal (1ª e 2ª divisão)

– Futebol de Campo (1ª e 2ª divisão)

– Futsal Base (Sub-9 / Sub-11 / Sub-13 / Sub-15)

– Bocha

– Canastra em Duplas

– Vôlei Misto de Quadra

– Futsal Veterano

– Futsal Master

– Futsal Sênior

– Futsal Feminino