Dia D contra o sarampo é neste sábado em Canela

O Dia D da Campanha Nacional contra o Sarampo, em Canela, acontece neste sábado (15) em cinco das seis unidades básicas de saúde: Canelinha, Santa Marta, Leodoro de Azevedo, São Luiz e Centro Materno Infantil. Elas estarão abertas a partir das 7 horas e fecharão às 13 horas, e a única a não integrar a ação é a UBS Central. O público-alvo são crianças a partir de 5 anos de idade a jovens com 19 anos.

Será aplicada a vacina da tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e haverá revisão de carteira de vacina. “Se necessário, será aplicado mais um reforço do sarampo, além de adequação de calendário vacinal”, explica a enfermeira da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Magali Dell Valle Cavinato.

O Dia D representa um chamamento à comunidade quanto ao perigo que o sarampo representa, visto várias regiões do país apresentarem vários casos de contaminação. “Canela recebe muitos visitantes ao longo do ano, por isso é preciso dedicar um tempo para se imunizar, e isso só se faz com a vacina”, explica o secretário de Saúde Vilmar Santos. Embora a campanha tenha público-alvo, a vacina será aplicada em qualquer pessoa. Basta se dirigir a alguma UBS.

A equipe da Secretaria de Saúde verificará, na oportunidade, a necessidade de aplicação das vacinas de HPV e febre amarela, com o objetivo de atualizar as carteiras de vacina. Após o dia D, a campanha retorna ao funcionamento normal, com as UBS’s participantes abertas das 7h15 às 11h30 e das 13h às 16h30. “Embora se tenha um público-alvo, qualquer pessoa que buscar a vacina vai recebê-la”, diz o secretário de Saúde Vilmar Santos.

A Secretaria de Saúde de Canela, a fim de tranquilizar a população, informa que não há casos de coronavírus no município ou na região – inclusive no Estado, onde nenhuma suspeita foi confirmada.