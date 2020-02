Conhecendo o Festival é atração no Gramado in Concert

Destaque na programação do Gramado in Concert, o “Conhecendo o Festival” é um espaço para receber as pessoas que tiverem mais interesse em conhecer os bastidores do evento. Venha descobrir os detalhes das oficinas de instrumento e de cada uma das orquestras de estudantes a partir de uma curta palestra. Em seguida visite os ensaios das orquestras do festival e veja como durante poucos dias, alunos advindos de diversos estados e países constroem, sob a orientação do maestro, o melhor da música erudita. Tudo isso acontece de segunda à sexta-feira, às 10h, no Serrazul Hotel e às 14h na FAURGS, Serrazul Hotel e ExpoGramado.

O VI Gramado in Concert – Festival Internacional de Música é promovido pela Secretaria da Cultura de Gramado e tem a direção artística do Maestro Linus Lerner, coordenação artística do Maestro Leandro Libardi Serafim e Coordenação de Produção, de Viviane Soares da Bis Gestão Cultural