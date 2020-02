Espaço Luxury ultrapassa 30% de comercialização e será ampliado em sua quinta edição no Festuris

Continua depois da publicidade

Mônaco, Seychelles, San Francisco, Palmaïa, RCD Hotels, CC Hotels, April, Uneworld e Velle Representações estão entre as marcas confirmadas até o momento

Apostar no mercado de luxo foi um ato visionário há cinco anos e continua sendo um dos diferenciais da Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS). Hoje consolidado, o Espaço Luxury terá uma nova localização nesta edição, ampliando sua área interna de 360m² para 500m². A comercialização foi recém iniciada e mais de 30% dos espaços já foram vendidos. Grandes marcas renovaram sua participação e outras investem pela primeira vez no potencial da feira.

Diante da consolidação em âmbito nacional e internacional, o FESTURIS tem uma responsabilidade enorme por ser a única feira de luxo brasileira com um projeto conceito. Entre seus diferenciais estão o conforto, a exclusividade e excelente geração de negócios para o segmento de luxo. Os expositores contam com uma programação social exclusiva e neste ano receberão um presente especial comemorativo pela quinta edição.

O Espaço Luxury evolui no número de marcas, aprimora as relações de confiança com os expositores, realiza uma seleção qualificada de buyers e amplia sua credibilidade na indústria do turismo. Entre as marcas confirmadas até o momento estão: Mônaco, Seychelles, San Francisco, Palmaïa, RCD Hotels, CC Hotels, April, Uneworld e Velle Representações.

“Chegar à quinta edição do Espaço Luxury com um crescimento enorme nos enche de orgulho e satisfação. Somos reconhecidos pelo trade nacional e internacional como uma feira que realmente gera negócios com exclusividade, conforto e responsabilidade. Durante a elaboração e organização da próxima edição, recebemos sempre mensagens carinhosas e estimuladoras que nos dão a certeza que estamos no caminho certo. Faremos a melhor de todas as edições, repleta de novidades”, destaca o Luxury Manager, Marcelo Zingalli.

Interessados em conhecer o projeto conceito do Espaço Luxury e se tornar um expositor podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

Mais informações no site www.festurisgramado.com.

Foto: Divulgação