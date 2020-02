Estação Campos de Canella tem programação especial de Carnaval

Continua depois da publicidade

Bloquinhos, carnaval infantil, camisetas personalizadas, concurso de melhor fantasia e muita diversão estão garantidos entre 22 e 25 de fevereiro.

A diversão está garantida para quem está programando passar a folga de Carnaval em Canela. A Estação Campos de Canella, local de referência cultural histórica da cidade e que hoje é um de seus principais atrativos turísticos, tem programação especial, de 22 a 25 de fevereiro, com atividades acontecendo entre a Rua Coberta e o Largo Benito Urbani. O Carnaval da Estação tem entrada gratuita, quem quiser poderá se juntar ao Bloco Unidos da Estação, com camisetas exclusivas.

Tem programação carnavalesca para a família, para as crianças, muita música e marchinhas tradicionais. O concurso de escolha da melhor fantasia infantil feminina e masculina vai garantir criatividade e diversão na tarde de domingo (23). Os vencedores de cada categoria ganham, cada um: ingresso para a Big Land, uma Banana Split da Casa da Velha Bruxa e ingresso para o Parque Terra Mágica Florybal.

BLOCO UNIDOS DA ESTAÇÃO

O Bloco Unidos da Estação é uma novidade que promete colorir o complexo turístico e cultural. Duas opções de camiseta, nas cores verde a azul, com estampas divertidas, foram criadas especialmente para o carnaval e estão disponíveis a venda, a partir do dia 18 de fevereiro, na bilheteria da Estação. Cada camiseta do Bloco Unidos da Estação custa R$30. Quem adquirir recebe um ticket de chope (pilsen 400ml) que pode ser trocado no Restaurante Férreo, La Estación, Casa do Pinóquio, La Meuse, durante as festividades.

Carnaval na Estação Campos de Canella

22/02 – Sábado – Carnaval para Família

17h às 20h: Banda Sebo nas Canelas e Show da Banda Dionísio

Local: Rua Coberta

23/02 – Domingo – Carnaval Infantil

13h às 15h: Banda Charanga de Carnaval

15h às 16h: Bloco Rebloco

16h às 19h: Playlist Carnaval e Concurso de Fantasia Infantil*

*Premiação para melhor fantasia feminina e masculina

Local: Rua Coberta

24/02 – Segunda – Carnaval para Família

17h às 19h: Banda Charanga de Carnaval

19h às 20h: Bloco Sebo nas Canelas

Local: Largo Benito Urbani

25/02 – Terça de Carnaval

15h às 16h: Bloco Rebloco

17h às 20h: Banda Wild Bears

Local: Largo Benito Urbani