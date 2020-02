Prefeitura de Canela anuncia início das obras de pavimentação em mais 10 ruas

Continua depois da publicidade

A Administração Municipal promoveu nesta semana mais duas reuniões dentro do Programa Canela Participa, que busca aproximar o Poder Executivo da comunidade. As reuniões aconteceram nos bairros São Luiz na segunda-feira (10) e no Canelinha na terça-feira (11), ocasiões em que o prefeito Constantino Orsolin assinou o Termo de Início de Obra para pavimentação de mais 10 ruas: Benito Bertoluci, Pedro Nicanor de Oliveira, Francisco Montenegro, Luís Fachin, Luís Moraes e Ernildo Waldolino Jacks (todas no bairro São Luiz), além das vias Pedro da Silva Nunes (São Rafael), Arlindo Lawrenz (Ulisses de Abreu), N. Sra. do Carmo (Canelinha) e Eva Fagundes (Canelinha). As reuniões foram conduzidas pelo secretário de Governança, Luciano Melo, que destacou o empenho do governo visando o desenvolvimento de Canela.



No bairro Canelinha Paulo Cesar falou em nome da comunidade beneficiada. “Eu moro a vida inteira aqui e achava que o asfalto não sairia. Tenho a maior felicidade de ver que estamos sendo beneficiados. Fico feliz e agradeço pelo asfalto”, disse Paulo.

Já no bairro São Luiz o morador Adenilson Ceconi falou sobre a importância das melhorias para a comunidade local. “Em dias de tempo bom tínhamos excesso de poeira e consequentemente muito barro na chuva. O asfalto é um conforto maior para nós moradores. E para fechar com chave de ouro, as lâmpadas de LED vão embelezar ainda mais o nosso bairro”, destaca Ceconi.



O prefeito Constantino Orsolin afirma que ‘é uma satisfação muito grande, como gestor público, ver o contentamento da população’. “Também aproveitamos estes encontros para discutir outras problemáticas do nosso município. É assim que se constrói uma sociedade e uma cidade cada vez melhor”, finaliza o prefeito Constantino Orsolin.



Fotos: Divulgação