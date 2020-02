Prefeitura de Canela estará aberta aos munícipes na manhã de sábado

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, assim como as UBS’s da Campanha Nacional contra o Sarampo, estará aberta neste sábado (15), das 7h às 13h. O motivo é a prévia recuperação do expediente do dia 24 de fevereiro, suspenso devido aos festejos de Carnaval. O atendimento ao público, no paço, será das 8h ao meio-dia.

Também para o período carnavalesco, conforme o decreto nº 8.664/20, o dia 25 será considerado ponto facultativo. O expediente retornará ao normal na Quarta-Feira de Cinzas (26), a partir das 13 horas.

Durante o Carnaval, serão mantidos os serviços de zeladoria patrimonial; plantão do Corpo de Bombeiros; Central de Informações Turísticas; Departamento de Serviços Urbanos; Departamento de Fiscalização; Fiscalização e Monitoramento Municipal de Trânsito e do Cemitério Municipal, assim como estarão abertos parques municipais como o do Caracol.