Secretaria da Saúde de Gramado realizará capacitação sobre Dengue, Chikungunya e Zika Vírus

A Secretaria da Saúde de Gramado, junto ao Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva, realiza nesta sexta-feira (14), a capacitação ”Situação Epidemiológica da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus no RS e Manejo Clínico dos Pacientes”.

As capacitações serão realizadas no auditório da Secretaria da Saúde, das 10h às 11h30 e das 13h30 às 15h. Ambas com o mesmo conteúdo em horários diferentes, para que alcance maior número de profissionais.

Mais informações pelo telefone (54) 3295-7100, ramal 4.

PROGRAMAÇÃO

MANHÃ

9h30: Abertura oficial;

10h: Situação Epidemiológica da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus no RS e no Município de Gramado, com a enfermeira Catia Favreto – Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS);

10h: Diagnóstico, Tratamento e Manejo Clínico dos pacientes, com a professora e doutora Marília Severo – Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre;

10h45 – Oficina prática “Prova do Laço”, com as enfermeiras Andreia Burille Márcia Picollotto – Vigilância Epidemiológica de Gramado (VE).

TARDE

13h30: Abertura oficial;

13h45: Situação Epidemiológica da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus no RS e no Município de Gramado, com a enfermeira Catia Favreto – Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS);

14h15: Diagnóstico, Tratamento e Manejo Clínico dos pacientes, com a professora e doutora Marília Severo – Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre;

15h – Oficina prática “Prova do Laço”, com as enfermeiras Andreia Burille Márcia Picollotto – Vigilância Epidemiológica de Gramado (VE).

Texto: Sophia Dienstmann (com informações da Secretaria da Saúde)

Foto: divulgação