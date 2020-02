Obituário • Edição 402

Continua depois da publicidade

• Comunicamos o falecimento do Sr. Pedrinho Manéa, aos 82 anos, residente na cidade de Canela. Deixa a esposa Ericina. Seu corpo foi

velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Elói Terres de Catilhos, aos 76 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela

01 do Centro e o sepultamento ocorreu dia 07/02/2020, ás 10:00 no Cemitério do Caracol.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Sérgio Schmitt, aos 60 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do

Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 09/02/2020, ás 17:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Ana Sibila Knorst, aos 78 anos, residente na cidade de Canela. Deixa os filhos João Alfredo e Jorge Remi. Seu corpo foi velado na capela 02 do São Lucas e o sepultamento ocorreu dia 12/02/2020, no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento de Marinês Canuto da Silva, aos 46 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do São Lucas e o sepultamento ocorreu dia ás 15:00 no Cemitério Municipal de Canela.