Brigada Militar prende traficante em flagrante com 1,4 quilos de maconha

Na tarde de sexta-feira (14), a Brigada Militar de Canela realizou uma importante prisão contra o tráfico de drogas. Além de prender em flagrante o traficante e tirá-lo das ruas, ainda foi encontrado com ele 1,458 kg (um quilo quatrocentas e cinquenta e oito gramas), além de uma quantia em cocaína e dinheiro.



Por volta das 15h30, a guarnição da Brigada Militar durante patrulhamento na Rua Paraguai, Bairro Leodoro de Azevedo, ao passar em um conhecido ponto de tráfico visualizou um jovem saindo do local. Em revista ao menor, de 14 anos, foi encontrado um cigarro de de maconha. Nesse momento os Policiais Militares perceberam a movimentação do traficante, homem conhecido por seus antecedentes de comercialização de drogas, saindo da residência.



Ele foi rapidamente abordado sendo encontrado na casa dois tijolos de maconha, mais algumas porções fracionadas da substância, totalizando 1,458 kg. Ainda encontrado uma bucha de cocaína (0,8g), e uma quantia em dinheiro e moedas.



O capitão Ubirajara da Rocha Dill, comandante da Brigada Militar de Canela, destaca a atuação da guarnição e importância da prisão: “A Brigada Militar está focada na diminuição dos índices criminais, entre eles de roubos em nosso município. O tráfico de drogas tem relação com os diveros crimes. Além de prender o traficante, hoje tiramos de circulação uma grande quantidade de drogas. Seguimos forte no trabalho, onde a sensação de segurança da comunidade é nosso objetivo maior”.



O autor de 23 anos, com antecedentes por furtos, posses e três vezes por tráficos de drogas, foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.