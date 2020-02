Donnadina: pizzaria canelense recebe certificação internacional

Continua depois da publicidade

O jovem empreendedor canelense Peterson Secco recebeu o selo de verdadeira pizza napolitana, para a pizzaria Donnadina, localizada ao lado da Catedral de Pedra, no coração de Canela.

A entrega da certificação aconteceu na noite do último domingo, 16 de fevereiro, com a presença de convidados, turistas e comunidade.

A certificação é realizada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). A entrega do selo foi feita pelo diretor-geral da AVPN, Stefano Auricchio, que veio diretamente da Itália para a Serra pela primeira vez.

Peterson Secco com a certificação

Esta é a segunda pizzaria de Peterson a receber a certificação. No ano passado, a Abiamo Fatto, também canelense, foi considerada uma integrante da AVPN.

Pizzaria Donnadina

Fotos: Francisco Rocha

Detalhe que são apenas 14 pizzarias certificadas no Brasil e 800 no mundo, Duas em Canela. Na Donnadina, você se serve da bebida que quiser e come a pizza com as mãos.

Na segunda, 17 de fevereiro, o local sediou o seminário de pizza napolitana, organizado por Peterson e a AVPN, com a presença de pizzaiolos e proprietários de pizzarias de diversas cidades do Brasil. O objetivo foi difundir a história e o preparo da “vera pizza napoletana”.