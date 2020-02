Policial rodoviária salva bebê engasgada em Gramado

Continua depois da publicidade

Uma família gramadense tomou um susto na manhã deste domingo (16). O Grupo de Polícia Rodoviária Estadual de Gramado foi procurado após um bebê com 17 dias de vida se engasgar com chá.

De imediato a Soldado Adriana Ramos que estava de serviço segurou a bebê e efetuou as manobras de desobstrução das vias e massagens para animar a pequena Maria Clara, que logo retornou a respiração normal, momento de alívio para família (avó e pai) que estava em pânico.

Após a reanimação, o pai da bebê ligou para a esposa para acalma-lá, pois a mesma permaneceu em casa por estar em recuperação da cirurgia do parto. A avó ainda nervosa relatou estar sem palavras para agradecer, pois não sabia mais o que fazer para desafogar a neta.

A soldado que atendeu a ocorrência relatou a experiência emocionante em suas redes sociais: “A missão de hoje foi diferente, foi além da abordagem, além da fiscalização de trânsito, além da revista em veículo, além da identificação de um indivíduo. Hoje foi ajudar uma família que chegou no quartel com um bebê afogado logo ter tomado um chá. Não sei no que pensei no momento quando tomei nos braços um ser indefeso que precisava da minha ajuda, talvez lembrei das minhas filhas… ou no juramento que fiz de servir em qualquer situação”. Adriana ainda agradeceu a Deus por ter ajudado nessa missão, que para ela foi umas das mais difíceis nestes 13 anos de carreira.

Foto: Reprodução/Studio.fm.br

Fonte: Studio.fm

Link da matéria original:

https://www.studio.fm.br/2020/02/policial-rodoviaria-salva-bebe-engasgada-em-gramado/