Continua depois da publicidade

São Francisco de Paula adere ao Sistema Estadual de Cultura Certificação foi entregue durante Assembleia de Verão da FAMURS na última sexta (14) em Capão da Canoa

São Francisco de Paula recebeu a certificação de adesão ao Sistema Estadual de Cultura na última sexta (14) na Assembleia de Verão realizada pela FAMURS, em Capão da Canoa. A adesão se deu após a aprovação por unanimidade do Plano Municipal de Cultura na Câmara de Vereadores na última semana, concluindo a última das etapas necessárias para a certificação. Apenas 19 Municípios do Estado receberam o reconhecimento, que deve facilitar a captação de investimentos na área cultural.

O Prefeito Marcos Aguzzolli, o Secretário de Turismo, Cultura e Deporto Rafael Castelo Costa e a Coordenadora de Cultura Lúcia Pires receberam pessoalmente o título, que destaca São Francisco de Paula como uma cidade preocupada com seu legado cultural e histórico e com políticas de fomento para essas áreas.

A Secretária de Cultura do Estado Beatriz Araujo, na ocasião relembrou a importância dos municípios gaúchos institucionalizarem seus Sistemas Municipais de Cultura, como forma de garantir ao povo gaúcho o acesso à cultura e a oportunidade de estarem aptos a buscarem recursos, agora garantidos para o interior do Estado.

“São Chico está fazendo o dever de casa. Há três anos estamos realizando um trabalho de estruturação da cultura, a fim de garantir a possibilidade de captação de recursos externos para promoção da nossa cultura local. Estamos trabalhando para democratizar as decisões sobre as políticas públicas locais, envolvendo a sociedade civil e a comunidade artística”, destacou o Secretário de Turismo, Cultura e Desporto Rafael Castello Costa.São Chico Também recebeu o reconhecimento pela participação na programação do Estado no Dia Estadual do Patrimônio do RS, celebrado no dia 17 de agosto de 2019, realizando ações como a Roda de Memória na Queijaria Sopro no Minuano e concurso fotográfico com estudantes.

Foto: Divulgação