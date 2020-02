Guia definitivo da Folia – Onde curtir o Carnaval na região

Continua depois da publicidade

O carnaval, tradicional feriado festivo brasileiro, acontece na próxima semana. Então a Folha de Canela preparou um guia de programação para os foliões aproveitarem da melhor forma possível as festividades. Canela, Gramado e São Francisco de Paula preparam-se para a data, com muita festa e eventos especiais.

CANELA

ESPORTE CLUBE SERRANO – No E.C. Serrano, a folia tem início com a garotada. No domingo (23), acontece o Carnaval Infantil a partir das 15h30min, onde será realizado o concurso de fantasia e a escolha da rainha e princesa. No dia 25, terça-feira, a festa de carnaval da criançada será animada pela banda Vip Show.

Os adultos também tem espaço no clube. A festa para os foliões tem início às 23h30min, e será embalada pela Banda Vip Show, na dara também será realizada a escolha da rainha do carnaval.

ESTAÇÃO CAMPOS DE CANELLA – No sábado (22), inicia as festividades no local com o Carnaval Para a Família, o evento ocorre das 17h até às 22h, onde o Bloco Sebo nas Canelas animará a galera junto da banda Dionísio.

Domingo (23) é dia da criançada curtir o carnaval, das 13h às 15h, a banda Charanga de Carnaval é responsável pela folia. Às 15h, o Bloco Rebloco embala a gurizada até às 16h e finalizando a festança, das 16h às 19h, a Playlist de Carnaval animará os presentes. O evento ainda contará com um concurso de fantasias.

Na segunda-feira (24), o Carnaval Para Família retorna, com atrações das 17h às 20h.

Para fechar as festividades no local, na terça-feira (24), a banda Wild Bears animará a festa das 17h às 20h.

BALADINHA DA MAGNÓLIA – Se a ideia for dançar a noite toda, 24 de fevereiro promete. A edição do mês da Baladinha da Mag, no Magnólia Cine Gastrô Bar, começa às 23h. Cagê Lisboa é o responsável pela discotecagem de vinil e o melhor dos anos 70, 80 e 90 embalam a noite de carnaval fugindo das tradicionais marchinhas do ziriguidum.



MUNDO A VAPOR – No domingo (23), quem optar por passear com a família, saiba que um dos destino pode ser o Mundo a Vapor, já que foi planejado um dia de festividade no local. A festa está garantida com uma bandinha tocando as melhores marchinhas de carnaval a partir de 15h. Quem não estiver caracterizado para a folia pode aproveitar a pintura facial, que acontece das 14h às 16h30.



PARQUE TERRA MÁGICA FLORYBAL – No Parque Terra Mágica Florybal acontece o carnaval infantil, no sábado (22), das 14h às 16h. Para aproveitar a folia a criança que chegar com fantasia acompanhada de um adulto ganha a cortesia de entrada no Parque.

Muita alegria e diversão te esperam no Playground do Castelo onde acontece muitas brincadeiras, concurso de dança, oficina de máscaras e concurso de fantasia.

GRAMADO

OLIVAS DE GRAMADO – O clima carnavalesco vai embalar os visitantes do Parque Olivas de Gramado nos dias 22 e 23 de fevereiro com o ‘Carnaval Raiz no Olivas’. A proposta é unir a exuberância da natureza do parque, com sua gastronomia regional, e a animação do samba e das tradicionais marchinhas de Carnaval. Dia 22, o Grupo Balacobaco será o responsável por garantir a animação do público a partir do meio dia. No domingo, 23, a partir das 16h, a atração vem dos bares e rodas de samba do Rio de Janeiro, Kell Santos e Grupo de Samba de Raiz e Chorinho, para um fim de tarde cheio de ritmo na vista mais bonita de Gramado.



GRAMADO FANTASIA – O Gramado Fantasia inicia nesta sexta-feira (21), onde acontecerá o show nacional com a Banda Sambô e a Banda Fama.

No domingo (23), acontecem as apresentações dos, já tradicionais, blocos carnavalescos de Gramado. Velhinhos Transviados, 100 Juízo e Rebloco, junto a banda Cia Show 4 agitarão a galera.

Além destes eventos, a Sociedade Recreio terá seu baile particular no sábado (22) e a Guest Lounge também receberá os foliões na segunda-feira (24).

Banda Sambô, uma das atrações do Gramado Fantasia

SÃO FRANCISCO DE PAULA

CARNAVAL DE RUA – A folia vai tomar conta de São Francisco de Paula com Carnaval de Rua e Baile no dia 21 de fevereiro a partir das 22h. A festa começa na Avenida Júlio de Castilhos com a tradicional “muamba” e deve reunir os tradicionais blocos de carnaval da cidade e a Escola de Samba Alegria do Morro em desfile. A noite termina com o Baile de Carnaval, com entrada franca, no Ginásio Municipal de Esportes.