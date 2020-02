Mais de 250 pessoas vacinadas no Dia D contra o sarampo em Canela

Mais de 250 pessoas vacinadas no Dia D contra o sarampo em...

Foram vacinadas 259 pessoas no Dia D da Campanha Nacional contra o Sarampo, no sábado (15), segundo a Secretaria de Saúde de Canela. O número corresponde a todas as vacinas oferecidas na ocasião: a da tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e contra a febre amarela e o HPV.

Das cerca de 900 pessoas que procuraram as unidades básicas de saúde desde o início da campanha (no dia 10 deste mês), apenas 38 pessoas se imunizaram contra o sarampo, enquanto 289 receberam doses contra a febre amarela. “A maioria dos casos se resumiu mesmo à adequação de calendário vacinal”, explica a enfermeira Magali Dell Valle Cavinato, da Vigilância Epidemiológica local.

A Campanha Nacional contra o Sarampo acontece até dia 13 de março. As doses são aplicadas em cinco das seis unidades básicas de saúde de Canela: a dos bairros Canelinha, São Luiz, Leodoro de Azevedo e Santa Marta, além do Centro Materno Infantil, no Centro. Embora o público-alvo seja entre 5 e 19 anos, qualquer pessoa pode se vacinar.

Fotos: Márcio Cavalli