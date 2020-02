Prefeitura de Gramado divulgou nesta segunda-feira, um edital para processo seletivo de contratação de estagiários

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Administração, divulgou edital para processo seletivo de contratação de estagiários. As 80 vagas oferecidas são destinadas a estudantes do ensino médio e superior.

Os salários de nível superior, serão no valor de R$636,40 por jornada de trabalho de 20 horas por semana, R$795,50 por jornada de 25 horas por semana e R$954,61 por jornada de 30 horas semanais.

Já para o curso de ensino médio, o valor é de R$461,65 por jornada de trabalho de 20 horas por semana, R$576,83 por jornada de trabalho de 25 horas por semana e R$692,18 por jornada de 30 horas semanais.

As inscrições deverão ser realizadas no período de 17 de fevereiro à 16 de março de 2020, através do site www.cieers.org.br, ou no posto de atendimento do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE/RS, localizado na Avenida das Hortênsias, 2040, sala 21A, bairro Centro.

VAGAS

ENSINO MÉDIO

Ensino médio, normal e magistério.

ENSINO SUPERIOR

Administração, Tecnologia em Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Arquitetura, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Direito, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, História (Licenciatura), Letras (Licenciatura), Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Turismo e Tecnologia em Turismo.

Para mais informações, edital disponível no link: http://bit.ly/ProcessoSeletivoEstágio

Texto: Sophia Dienstmann

Foto: Eraldo de Medeiros.