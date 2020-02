Programação de Carnaval em Canela

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Turismo e Cultura apoia a ação do bloco “Sebo nas Canelas” que convida a comunidade a participar de três dias de muita folia, marchinhas, desfile de bonecos gigantes, oficinas, fantasias e muita, muita festa para todas as idades.

A programação inicia dia na sexta-feira (21), com ensaio aberto no Espaço Nydia Guimarães às 17h. No sábado (22), os integrantes se reúnem a partir das 14h, no Espaço Canela Rural, e às 16h o bloco caminha pelas vias no sentido da Estação Campos de Canella. Na segunda-feira (21), a festa é a partir das 17h no Multipalco da Praça João Corrêa e depois segue para o Largo Benito Urbani (em frente a Estação Campos de Canela).

ESTAÇÃO CAMPOS DE CANELLA

Na programação da Estação Campos de Canella acontece:



SÁBADO 22/02

CARNAVAL PARA A FAMÍLIA – RUA COBERTA

17h às 20h – Bloco Sebo nas Canelas e Show da Banda Dionísio



DOMINGO 23/02

CARNAVAL INFANTIL – RUA COBERTA

13h às 15h – Banda Charanga de Carnaval

15h às 16h – Bloco Rebloco

16h às 19h – Playlist Carnaval

Concurso Fantasia – Premiação Melhor Fantasia Feminina e Masculina



SEGUNDA 24/02

CARNAVAL PARA FAMÍLIA – LARGO BENITO URBANI

17h às 19h – Banda Charanga de Carnaval

19h às 20h – Bloco Sebo nas Canelas



TERÇA 25/02

LARGO BENITO URBANI

17h às 20h – Banda Wild Bears



PARQUE TERRA MÁGICA FLORYBAL

No Parque Terra Mágica Florybal acontece o carnaval infantil, no sábado (22), das 14h às 16h. Para aproveitar a folia a criança que chegar com fantasia acompanhada de um adulto ganha a cortesia de entrada no Parque.

Muita alegria e diversão te esperam no Playground do Castelo onde acontece muitas brincadeiras, concurso de dança, oficina de máscaras e concurso de fantasia.



CLUBE SERRANO

No Esporte Clube Serrano a programação acontece:

* Carnaval Infantil, dias 23/02 às 15h30 com concurso de fantasias e escolha da rainha e princesa e dia 25/02 às 15h30, com animação da banda Vip Show.

* Carnaval adulto, dia 25/02 às 23h30 com banda Vip Show e escolha da rainha do carnaval adulto.