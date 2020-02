ALUNO NOTA 10 – UCS entregará bolsa de estudo com 90% de desconto para o Aluno Nota 10 do Ensino Médio

Continua depois da publicidade

Na noite de 4 de abril, conheceremos o aluno de Gramado ou Canela que será premiado com o subsídio de 90% num dos cursos do Campus Universitário da Região das Hortênsias. A diretora da unidade da Universidade de Caxias do Sul, Margarete Fátima Lucca, entregou formalmente o prêmio à diretora do Parque Mini Mundo, Jussara Höppner, para que este seja repassado ao aluno que obteve o melhor desempenho nos Simulados do Aluno Nota 10 – Unificado/Mini Mundo, que foram realizados no Ano Letivo de 2019, em sete escolas de Gramado e Canela de Ensino Médio.

Para se ter uma ideia do que significa o prêmio para este aluno, vamos exemplificar: se escolheu o curso de Bacharelado em Nutrição, que hoje está em R$ 90.204,00, após aplicado o subsídio ele pagará somente R$ 9.020,40, podendo parcelar este saldo em até 48 meses, respeitando o reajuste anual. Caso a escolha recair no curso de Bacharelado em Direito, cujo valor é de R$ 79.353,60, o aluno pagará somente R$ 7.935,36, que poderá ser parcelado em 40 meses, sempre respeitando o reajuste anual.

Há outros cursos com valores menores, como Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, no valor de R$ 22.367,40, ou Tecnologia em Gestão Comercial, que fica em R$ 21.011,80. Enfim, todos os cursos da unidade das Hortênsias estão disponíveis ao aluno. Estão disponíveis, ainda, Bacharelado de Administração, Bacharelado de Ciências Contábeis, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Hotelaria, Tecnologia em Eventos, Tecnologia em Gestão Financeira.

“O importante é ressaltar que esse prêmio é ofertado pela unidade das Hortênsias e deverá ser cursado em Canela. O 1º colocado terá um prazo de 5 dias corridos após o Oscar da Educação para manifestar por escrito o aceite do prêmio (bolsa). Caso não ocorra manifestação formal até o prazo estipulado, o prêmio será concedido ao 2º colocado. Caso esse também não se manifeste por escrito, cinco dias após o comunicado oficial, a premiação será ofertada ao 3º colocado”, explica Margarete. Ela ressalta, ainda, que a matrícula deverá ser feita até 31 de julho de 2020, sob pena de perda da premiação.

A reação de Jussara Höppner foi de grande satisfação, uma vez que o prêmio beneficiará alguém que, por mérito, poderá desenvolver os seus estudos respondendo por apenas 10% do valor normalmente praticado. Também manifestou contentamento por perceber que a UCS, uma das maiores instituições de ensino do Rio Grande do Sul, reconhece o valor do Projeto Aluno Nota 10 e sua função social para o estímulo ao ensino e aprendizagem.

O diretor do Unificado Hortênsias, Ricardo Nechi, procurou a diretora do Mini Mundo para confirmar a intenção de realizar dois Simulados no ano de 2020, um no modelo ENEM e outro ao estilo UFRGS nas escolas de Ensino Médio de Gramado e Canela, que se inscreverem na 8ª edição do Aluno Nota 10 – Ano Letivo 2020.

Quem receberá o prêmio?

Entre esses 20 alunos citados em ordem alfabética está o vencedor da bolsa de 90%. Como é sabido, a posição nos rankings do Aluno Nota 10 somente será revelada na Noite do Oscar da Educação, no dia 4 de abril, que promete momentos de muita festa para toda a comunidade educacional. Os 20 alunos também receberão bolsas de estudo no Unificado nos percentuais de 100%, 70%, 60%, 50% e 25%, dependendo de sua posição no ranking. Caso os alunos que receberem a bolsa não cursarem, o seu prêmio irá para o aluno imediatamente seguinte. Todos os 1.620 alunos que se inscreveram nos Simulados do projeto em 2019 receberão 20% de desconto nos cursos do Unificado. Além do prêmio da UCS para o 1º colocado no ranking do Ensino Médio, prêmios surpresa estão reservados para o 2º e o 3º colocados nessa categoria.