InoveCell: seis anos de atividades liderando segmento de assistência técnica em telefonia celular

Continua depois da publicidade

Qualidade e rapidez no atendimento consolidam a marca junto aos clientes

Fotos: Francisco Rocha – Loja completa seis anos de atividade esta semana

A InoveCell completa seis anos de atividades no próximo dia 20, comemorando a liderança no segmento de assistência técnica para telefones celulares e smartphones.

Segundo o proprietário, Evandro Corrêa, que atua na área desde 1998, a empresa tem entre suas prioridades entregar sempre um serviço de qualidade, aliado ao preço justo.

Equipe InoveCell: Charles Galzetta – atendente, Tiago Stumpf – técnico, Lisandra Diefenthaeler – atendente e proprietária e Evandro Corrêa, técnico e proprietário

“A agilidade no atendimento é nosso maior diferencial, podendo fazer na hora os serviços mais variados, oferecendo, no menor espaço de tempo, uma solução para o cliente. Para isso, contamos com especialização em reparos de Iphone e linha Android em geral, com estoque de peças desde casos mais comuns até alguns mais complicados”, explica o técnico.

A esposa de Evandro, Lisandra Diefenthaeler, que também atua na loja, conta que a experiência de 22 anos na área faz com que os diagnósticos, orçamentos e serviços sejam sempre ágeis.

Mais de 22 anos de experiência em reparos de smartphones

“Queremos agradecer a confiança de nossos clientes de toda a região. Por dois anos, temos sido reconhecidos como os mais lembrados neste segmento, o que aumenta nossa responsabilidade de entregar sempre o melhor serviço e produtos de qualidade”, disse Lisandra.

A InoveCell, além de assistência técnica, conta com uma variada linha de acessórios e produtos de telefonia celular e smartphone. A loja fica localizada na Av. Júlio de Castilhos, 151, centro de Canela. O telefone é o (54) 3282-0520.

Completa linha de acessórios

Reconhecimento dos clientes

Destaque Folha (empresarial) – Assistência técnica – telefonia celular e smartphones

2018 – 26,80% das indicações

2019 – 37,50% das indicações

Profissionais do ano – Técnico em telefonia celular e smartphones

2018 – Evandro Corrêa – 38,60% das indicações

2019 – Evandro Corrêa – 60,50% das indicações