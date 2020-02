Nova Petrópolis recebe título de Cidade Internacional do Folclore no Brasil

Honraria foi concedida durante o 6º Congresso da Juventude IOV Mundial

A Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV), Secção Brasil, entidade ligada à UNESCO, conferiu a Nova Petrópolis o título de “Cidade Internacional do Folclore IOV Brasil”. A honraria, recebida por integrantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis (AGDFA-NP), foi concedida durante o 6º Congresso Jovem IOV Mundial, realizado em Nova Petrópolis de 13 a 16 de fevereiro, no Plenarinho da ACINP. O evento reuniu, aproximadamente, 300 representantes culturais de diversos Estados do Brasil e de países como Argentina, Chile, Itália, Paraguai e Peru.

A consagração de Nova Petrópolis como cidade referência do folclore no Brasil ocorreu na noite de sábado, 15 de fevereiro, durante a cerimônia de entrega de menções honrosas, promovida pela IOV. O secretário adjunto Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Paulo Cesar Soares, e a presidente da AGDFA-NP, Lediane Werner, acompanhados de integrantes de grupos folclóricos de Nova Petrópolis, receberam a honraria do presidente da IOV Brasil, Clerton Vieira, e do secretário Geral da IOV Mundial, o italiano Frabrizio Cattaneo. A solenidade também foi presenciada pela secretária adjunta de Cultura do Rio Grande do Sul, Carmen Langaro, e pelo vice-presidente das Comissões Nacional e Gaúcha de Folclore, Ivo Benfatto.

Nova Petrópolis foi indicada em novembro de 2018, pela IOV Brasil, ao título de Cidade Internacional do Folclore IOV Brasil, por conta de sua riqueza cultural, com destaque para o Festival Internacional de Folclore. A defesa candidatura do Município ocorreu em 2019, durante a Assembleia IOV World, na qual o presidente da secção Brasil da entidade, Clerton Vieira; o secretário adjunto de Educação, Cultura e Desporto de Nova Petrópolis, Paulo Cesar Soares, e a representante da AGDFA-NP, Morgana Neumann, apresentaram documentos e pesquisas desenvolvidos sobre as manifestações culturais na cidade.

“Esse título valoriza, especialmente, o comprometimento dos grupos folclóricos de Nova Petrópolis. Nosso Município também foi reconhecido por uma característica singular, o trabalho em equipe. Aqui todos se unem em prol da cultura, grupos folclóricos, entidades, Administração Municipal, enfim. Nova Petrópolis é, há muito, referência no que diz respeito ao folclore, mas esse reconhecimento eleva ainda mais o nível de excelência que possuímos nesse âmbito”, destaca o secretário adjunto Paulo Cesar Soares, que também representou Nova Petrópolis no 1º Congresso IOV das Américas, ocorrido em janeiro de 2019, no Maranhão, dando início ao movimento de candidatura de Nova Petrópolis ao título.

O título conferido a Nova Petrópolis pode inaugurar uma prática da IOV Mundial. Ainda este ano, a entidade vai deliberar sobre o projeto, proposto pela IOV Brasil, que define o regramento para a escolha de outras cidades, em diversos países, a receber a mesma honraria conferida a Nova Petrópolis.

6º Congresso Jovem IOV Mundial

Promovido pela IOV Mundial, em parceria com a Prefeitura de Nova Petrópolis e a AGDFA-NP, o 6º Congresso Jovem IOV Mundial, que compreendeu também o Encontro das Comissões das Américas, contou com a participação de integrantes da IOV, autoridades Estaduais, Municipais e representantes culturais de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, Ceará, Piauí, Paraíba e Maranhão. Também marcaram presença fomentadores culturais de países como Argentina, Chile, Emirados Árabes, Itália, Paraguai e Peru. Plantio da Árvore das Culturas, palestras temáticas, mesas de trabalho, apresentações folclóricas e a Noite Especial de Homenagens fizeram parte da programação.

Com os temas “Terra Jovem: encantos, segredos e saberes da natureza”, do 6º Congresso da Juventude IOV Mundial e os 40 Anos da IOV, norteando o Encontro das Comissões IOV das Américas, os eventos iniciaram com o plantio de um ipê roxo, batizado de Árvore das Culturas, nos jardins da Torre de Informações Turísticas de Nova Petrópolis, no dia 13 de fevereiro. Representantes da IOV Brasil, da AGDFA-NP e do Departamento de Cultura de Nova Petrópolis, além de integrantes de grupos folclóricos de vários Estados do Brasil, participaram do momento. O secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul, cidade do Acre, Aldemir Maciel Filho, também marcou presença e se pronunciou na oportunidade, que contou ainda com a presença de representantes culturais da Argentina, Chile, Paraguai e Peru.

A abertura oficial do congresso, ocorrida no plenarinho da ACINP na noite de 13 de fevereiro, reuniu autoridades Municipais, integrantes da IOV e também de grupos folclóricos. A mesa oficial do evento foi composta pelo vice-Prefeito Municipal, Charles Paetzinger; presidente da IOV Secção Brasil, Clerton Vieira; presidente da Câmara de Vereadores, João Paulo de Macedo Vianna; secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Ricardo Lawrenz; secretário adjunto de Educação, Cultura e Desporto, Paulo Cesar Soares; diretora Social da IOV Secção Brasil, Morgana Neumann; presidente da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis, Lediane Werner e pelo presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais, Álvaro Benevenuto Júnior. Na ocasião, foram exibidos vídeos de boas vindas da coordenadora do Setor de Cultura da UNESCO no Brasil, Isabel de Paula, e também do presidente da IOV Mundial, Ali Khalifa.

Ao longo do congresso, ocorreram palestras temáticas e também mesas de trabalho, nas quais os representantes culturais participantes do congresso discutiram sobre as características e tendências das manifestações culturais e artísticas mundiais. Entre os assuntos debatidos destacaram-se a necessidade da criação de mais políticas públicas culturais que envolvam jovens, a simplificação do acesso e do entendimento de programas culturais dos governos e também a humanização e o respeito entre os povo. As resoluções desses debates foram compiladas em uma carta que será enviada à UNESCO. A diretora Social da IOV Brasil, Morgana Neumann, também compôs o quadro de apresentações do congresso, apresentando a pesquisa “Memória Cultural e Étnica de Nova Petrópolis”.

Dentre os representantes culturais presentes no evento estavam a integrante da Comissão Gaúcha de Folclore e Diretora de Folclore da Fundação Santos Herrmann, Paula Simon Ribeiro; conselheira Honorária do Movimento Tradicionalista Gaúcho de Mato Grosso, Elma Sant’Ana e o membro da Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore, Andriolli de Brites da Costa. Um dos painéis do evento contou ainda com a participação do presidente da IOV Mundial, Ali Khalifa, que se pronunciou por meio de uma vídeo conferência realizada diretamente dos Emirados Árabes Unidos.

A Noite Especial de Homenagens, realizada em 15 de fevereiro, foi marcada pelas homenagens da IOV Brasil à personalidades e instituições do Brasil. Além do título de “Cidade Internacional do Folclore IOV Brasil”, conferido a Nova Petrópolis, foram homenageados o prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn; integrante da IOV de Nova Petrópolis, Carla Cristiane Ferreira; mestre da Cultura Popular Cearense, José Maria de Paula Almeida; presidente do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, Paulo Dutra; Grupo Cultural Junino Luar do São João, do Piauí; Grupo Cultural Bumba Meu Boi de Axixá, do Maranhão e projeto Rota do Sol, que promove o Festival Internacional das Culturas Populares no Alto Sertão Paraibano.

O secretário Adjunto de Educação, Cultura e Desporto Paulo Cesar Soares também foi um dos homenageados, recebendo uma Moção Honrosa, pelo trabalho que vem realizando em prol da cultura do município de Nova Petrópolis. Na oportunidade, o secretário de Cultura do Piauí, Fábio Núñez Novo, agradeceu à honraria recebida pelo grupo Bumba Meu Boi de Axixá e elogiou Nova Petrópolis.

A Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis homenageou o folclorista Paixão Côrtes (in memoriam). A placa de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo folclorista foi recebida por seu filho, Carlos Paixão e pela viúva de Paixão Côrtes, Mariana Paixão Côrtes. A AGDFA-NP também entregou ao presidente da IOV Brasil, Clerton Vieira, uma placa de reconhecimento por seu trabalho frente à entidade e, à exemplo da IOV, a AGDFA-NP conferiu uma placa à Carla Cristiane Ferreira, por sua atuação no Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis.

Durante o congresso, os participantes integraram as discussões e painéis, apreciaram as apresentações de grupos folclóricos de Nova Petrópolis, do Maranhão e do Piauí, além de participarem de oficinas de dança. No encerramento, ocorrido no domingo, 16 de fevereiro, Pedro Cordel e Francine Maria se apresentaram sob o tema “O futuro nas mãos de quem cultua o passado na contemporaneidade”.

O evento, que integra as atividades do 48º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, foi uma realização da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares – IOV Mundial e Secção Brasil, Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis (AGDFA-NP) e Prefeitura de Nova Petrópolis.