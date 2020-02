Polícia Civil de Taquara prende assassino que matou vizinha da ex-mulher

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil de Taquara realizou ação policial na manhã desta quarta-feira (19) e prendeu o autor de homicídio praticado no início da manhã de sábado (15), no Bairro Tucanos. No dia dos fatos, o criminoso foi à residência de sua ex-companheira e, após discussão, chegou a jogar pedras contra a casa da mulher. Um vizinho, ao presenciar os fatos, buscou defender a mulher, mas acabou sofrendo golpes de faca nas costas pelo agressor, que fugiu do local.

Agentes da Delegacia de Polícia de Taquara atuaram no caso desde o final de semana, identificando o autor e os detalhes do crime. O Delegado Vladimir Medeiros, que responde interinamente pelo órgão policial, representou pela decretação da prisão do investigado no início da semana, tendo a medida sido prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

No final da manhã desta quarta-feira (19), agentes da Delegacia de Polícia de Taquara, com apoio da Delegacia de Parobé, realizaram a prisão do investigado. A ação policial aconteceu na cidade de Parobé, onde se encontrava o investigado.

O criminoso, que registra antecedentes policiais por violência doméstica e familiar contra a mulher, foi encaminhado ao sistema prisional, para cumprimento de prisão preventiva.