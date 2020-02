Procurado no Mato Grosso do Sul, homem com nacionalidade italiana é preso em Canela

Procurado no Mato Grosso do Sul, homem com nacionalidade italiana é preso...

Na madrugada de quarta-feira (19), por volta das 01h40, a Brigada Militar através do Pelotão de Operações Especiais (POE), patrulhava a área da Rua Homero Pacheco, no Bairro Canelinha, quando desconfiou e abordou um veículo GM/Celta, com três tripulantes.



Eles foram revistados e identificados, sendo constatado que um deles, de 52 anos, com nacionalidade Italiana, possuía um mandado de prisão expedido pela comarca do do Estado de Mato Grosso do Sul. Os dados do crime cometido não foram divulgados.



Ele foi encaminhado ao presídio de Canela.