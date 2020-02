Sommer Bier Festival ocorre de 21 de fevereiro a 1º de março em Nova Petrópolis

Continua depois da publicidade

Mais de 50 estilos de chopp de nove cervejarias serão comercializados no Encontro de Cervejas Artesanais

O Sommer Bier Festival – Encontro de Cervejas Artesanais é atração em Nova Petrópolis, de 21 de fevereiro a 1º de março. Nove cervejarias do Estado comercializarão mais de 50 estilos de chopp, na Rua Coberta e Praça das Flores. O evento contará ainda com 26 shows, seis food trucks, dois expositores, apresentações de grupos de dança e muito mais. O encontro ocorre na quarta, quinta e sextas-feiras, das 17h às 22h, e de sábado a terça-feira, das 10h às 22h. Entrada franca!

As cervejarias Edelbrau, Hunsrück, Origem, Ordeo, Schallen Bier, Staunen Bier, Thal, Traum e WolfTal Craft Beer tem presença confirmada no evento. O Encontro de Cervejas Artesanais conta com uma moeda própria chamada Khonda, com cotação de K$ 1,00 igual a R$ 1,00. A troca de moedas será realizada no caixa central do evento.

Confira a programação completa do Sommer Bier Festival e prestigie:

21 de fevereiro – Sexta-feira | 17h às 22h

17h às 18h – DJ Som Ambiente

18h às 19H30min – Acústico Menegallas

20h às 22h – Show Banda Jovem Ainda

22 de fevereiro – Sábado | 10h às 22h

10h às 13h – DJ Som Ambiente

13h às 15h – Acústico Preto e Branco

15h às 16h – Grupo de Danças Folclóricas Internacional

16h às 18h – Acústico Jardel

18h às 20h – Acústico Folks

20h às 22h – Banda 3K

23 de fevereiro – Domingo | 10h às 22h

10h às 13h – DJ Som Ambiente

13h às 15h – Acústico Gerson Muller

16h às 18h – Acústico Silvio e Oendel

18h às 20h – Show Banda Onlyone

20h às 22h – Som Ambiente

24 de fevereiro – Segunda-feira | 10h às 22h

10h às 15h – DJ Som Ambiente

15h às 17h – Acústico Atma

17h às 19h – Acústico Leebe

19h às 21h – Banda Frogs

21h às 22h – Som Ambiente

25 de fevereiro – Terça-feira – CARNAVAL | 10h às 22h

10h às 14h – DJ Som Ambiente

14h às 16h – Acústico Deh Menegazzo

16h às 18h – Banda Electroboom

18h às 20h – Juba Brothers

20h às 21h – Som Ambiente

26 de fevereiro – Quarta-feira | 17h às 22h

17h às 19h – Som Ambiente

19h às 21h – Acústico F2

27 de fevereiro – Quinta-feira | 17h às 22h

17h às 19h – Som Ambiente

19h às 21h – Dizzy Riders

28 de fevereiro – Sexta-feira | 17h às 22h

17h às 18h – Som Ambiente

18h às 19h – Solenidade de Aniversário de 65 Anos de Nova Petrópolis

19h30 às 21h30 – Banda Dinamite Joe

21h30 às 22h – Som Ambiente

29 de fevereiro – Sábado | 10h às 22h

10h às 15h – DJ Som Ambiente

15h às 16h – Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein

16h às 17h30 – Acústico Jardel

17h30 às 18h45 – Acústico Banda Tonight

20h às 22h – Show Overdrive Duo

1º de março – Domingo | 10h às 20h

10h às 13h – DJ Som Ambiente

14h às 15h – Volkstanzgruppe Freundschaftskreis

15h às 17h – Banda Depósito

17h às 19h – Banda Planeta Sul

19h às 20h – Som Ambiente