Vivaz Comunicação divulga resultado da Campanha de Material Escolar

Olhares e sorrisos felizes e muita gratidão foram encontrados nesta semana. Tudo porque a Vivaz comunicação fez a entrega das doações arrecadadas na Campanha de Arrecadação de Material Escolar.

DESAFIO ALCANÇADO

Nesta quinta edição, a equipe da Vivaz trabalhou um desafio um pouco maior do que nas edições anteriores, alcançando números expressivos: mais de 600 cadernos e aproximadamente 450 unidades de cxs de lápis de cor, somando mais de 1.000 unidades entre lápis de escrever, borrachas apontadores, colas, réguas, tesouras, canetas, giz de cera e conjunto de canetinhas hidrocor. E contemplou cinco locais – sendo três escolas e duas entidades – que atendem crianças carentes das séries iniciais da Educação Fundamental: EMEF Cônego João Marchesi, no Bairro Ulisses de Abreu, EMEF Zeferino José Lopes, no Bairro Morro Calçado e EMEF Barão do Rio Branco, no Bairro Saiqui, todas em Canela; Centro Social Padre Franco, no Bairro Santa Marta e o Abrigo Casa Lar, no Canelinha, ambos em Canela.

Casa Lar

Centro Social Padre Franco

Barão do Rio Branco

Zeferino José Lopes

Cônego João Marchesi

AGRADECIMENTO

“Conseguimos atingir nosso objetivo, aproximadamente 600 crianças serão beneficiadas com materiais escolares a partir de agora. Sou grata a todos que de alguma forma colaboraram conosco, amigos, clientes, parceiros, fornecedores e a imprensa por acreditarem e divulgarem a importância desse projeto ao qual nos dedicamos de corpo e alma a cada ano”, declara Fabiane Kasper Jahn, proprietária da Vivaz Comunicação.

RECONHECIMENTO

As escolas e instituições também reconhecem o empenho da empresa, que nos últimos anos tem olhado com respeito e carinho para as crianças que muitas vezes chegam de mãos vazias no início do ano letivo. “Todos os anos recebemos essa ajuda, é uma parceria bem importante, porque a realidade de muitas crianças carentes é de necessidade. Os professores ensinam a importância de compartilhar itens como giz de cera e lápis de cor. Estamos muito agradecidos e contentes porque a comunidade está a cada ano percebendo mais a importância de ajudar ao próximo”, relata Adriana Selau, diretora da EMEF Zeferino José Lopes, localizada Bairro Morro Calçado, em Canela.