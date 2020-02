Brigada Militar de Gramado realiza Operação Volta às Aulas

Continua depois da publicidade

Esta semana iniciou o ano letivo nas escolas de toda a região. Com a volta às aulas renasce a preocupação com a segurança no entorno dos estabelecimentos de ensino.

Assim como aumenta a movimentação nos horários de entrada e saída das escolas, aumentam também os índices de ocorrências de diversas naturezas, podendo ser uma simples infração de trânsito, como parar em fila dupla, ou até mesmo crimes contra o patrimônio, como furto de telefones celulares e até mesmo ocorrências relacionadas ao tráfico e consumo de drogas.

A Brigada Militar, atenta a esta demanda, lança a “Operação Volta às Aulas”, que tem por objetivo prevenir e orientar a comunidade escolar garantindo um ambiente seguro e de tranquilidade a todos.

Para marcar a o início do ano letivo, a Brigada Militar realizou a entrega de um folder – no entorno das escolas – com dicas valiosas de segurança aos pais e alunos.

Conforme o Capitão Lemartine Venzo, Comandante da BM de Gramado, este tipo de patrulhamento busca aproximar a Brigada Militar da comunidade escolar e estreitar os vínculos com alunos e professores: “Pretendemos esse ano deixar uma guarnição específica para desenvolver este trabalho junto aos estabelecimentos de ensino”.

O oficial ainda lembrou do trabalho de prevenção à violência e às drogas, que há muitos anos vem sendo realizado através do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) e que este ano também retorna agora com o ano letivo: “É um trabalho muito positivo, realizado pelas Polícias Militares de todo país, onde além de orientar os alunos, desde o ano passado começamos um trabalho com os pais (Proerd Pais), onde mostramos a importância deles nessa luta.

Créditos: Eliton Velho