UCS – A Universidade mais inovadora do país vem com tudo em 2020

O ano de 2019 marcou a UCS com a conquista consecutiva de ser a universidade mais inovadora do Brasil entre as instituições comunitárias e privadas, segundo o Ranking Universitário Folha. Além disso, manteve posições de destaque obtidas nos últimos levantamentos, como o 6º lugar nacional no critério, conquistado ainda em 2018, entre todas as 197 instituições analisadas, o que inclui as públicas (federais e estaduais).

Esse trabalho, com certeza, reflete-se na UCS Hortênsias, que colabora no desenvolvimento dos municípios da região e na formação de suas comunidades. Além de graduação, pós-graduação, e do Programa UCS Sênior, em 2019 foram ofertados quase 150 cursos de aperfeiçoamento, distribuídos em várias áreas.

A pluralidade das necessidades do mercado levou a tudo isso. Por isso, o campus Hortênsias manterá em 2020 uma variedade significativa de qualificação em se tratando de educação continuada, um conceito que incentiva o aprendizado constante, seja para profissionais ou para pessoas simplesmente em busca de conhecimento para desenvolver e despertar novas habilidades.

Junto a eles, as opções de graduação (bacharelados e de tecnologia, de curta duração), pós-graduação e do Programa UCS Sênior resultam numa gama de oportunidades para estudantes que desejam seguir uma profissão, incrementar o currículo ou aperfeiçoar, compartilhar e buscar novos saberes. Isso tudo fora as alternativas em educação a distância.

Este ano, o campus celebrará os 20 anos da implantação do seu curso de Direito com uma programação ao longo do ano. Ao longo do tempo, muitos foram os profissionais formados que atuam nas mais variadas carreiras jurídicas.

No caso de especializações e MBA’s, a procura por cursos teve aumento considerável no país, de acordo com o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior de São Paulo (Semesp). De 2016 até o ano passado, chegou a 74% – e isso também se reflete na Região das Hortênsias.

Por isso, o campus confirma para este ano as opões de Gestão de Empreendimentos Turísticos, com início no dia 4 de março, e Gestão Financeira Aplicada, no dia 11 do próximo mês. E, para coroar um ano que será de muitas conquistas, em breve serão anunciados o mestrado em Administração e a mais nova opção de graduação: o bacharelado em Psicologia.

Venha estudar aqui

Para quem deseja transferir a continuidade de seu curso superior, a UCS Hortênsias oferece o aproveitamento de até 100% das disciplinas cursadas em outra instituição para o mesmo curso, seja para a modalidade presencial ou EaD. No campus, são oferecidos os cursos de: Administração, Ciências Contábeis, Direito e Nutrição (bacharelados); e os tecnólogos de Eventos, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Hotelaria, além dos novos Gestão Financeira e Marketing, que abrem turma no primeiro semestre de 2020.



Ao solicitar o ingresso, o acadêmico passa por um processo que se inicia com a análise prévia das disciplinas cursadas pelo solicitante. O ingresso pode ser feito pelo site da UCS (ucs.br), pelo qual a pessoa faz o upload de RG, CPF e do histórico escolar emitido pela instituição anterior.

Após a verificação desses documentos, a Universidade entra em contato para informar sobre o aproveitamento.

Para quem estudou no Exterior, é preciso validar o histórico escolar, traduzido por tradutor juramentado, na rede consular do país onde o acadêmico iniciou seus estudos superiores.

Cumpridos os requisitos, é só se preparar para iniciar o semestre letivo. Além da facilidade em ingressar na UCS, há outras vantagens. Se o acadêmico tiver 55 anos ou mais, terá 25% de desconto na contratação de disciplinas de cursos na modalidade presencial.